Kaslarıyla Şov Yapmıştı: Deniz Sezonunu Açan Rıza Kocaoğlu'nun Son Hali "Senin Kaslar da mı Shoptu?" Dedirtti
Kaslarıyla Şov Yapmıştı: Deniz Sezonunu Açan Rıza Kocaoğlu'nun Son Hali "Senin Kaslar da mı Shoptu?" Dedirtti
Rıza Kocaoğlu geçtiğimiz haftalarda yaptığı paylaşımda resmen kaslarıyla şov yapmıştı hatırlarsanız. Geçtiğimiz saatlerde bir plajda görüntülenen Kocaoğlu'nun kassız görüntüsü 'sen de mi shop yaptın be abi?' dedirtti.
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Kuzey Güney, İçerde, Çukur gibi başarılı yapımlarda rol alan Rıza Kocaoğlu, sosyal medya paylaşımları ve yaptığı açıklamalar ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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Ünlü oyuncu sık sık yaptığı imaj değişiklikleri ile de gündeme geliyor biliyorsunuz ki. Bazen saçları bazen de fiziği ile ilgili değiliklikler yapan ünlü oyuncunun her hali de ayrı beğeniliyor.
Hatırlarsanız Kocaoğlu, geçtiğimiz haftalarda yaz sezonunu açtığını duyuran bir sosyal medya paylaşımı yapmış ve kaslı görünümüyle de herkesi şaşırtmıştı.
Geçtiğimiz saatlerde bir plajda görüntülenen Kocaoğlu'nun sadece birkaç hafta sonraki hali ise görenleri şaşırttı! "Kaslar nerede?" diye soranlar da oldu, "Sen de mi shop yaptın be abi" diyenler de.
Gelin Kocaoğlu'nun son haline kim ne demiş birlikte bakalım!
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Vücut aynı vücut bu arada. Sadece ışık farklı ve instagramda efekt kullanılmış. Spor salonunda çekilen fotoğraflarda insanların daha kaslı gözükmesinin sebeb... Devamını Gör
:))))))))))))))
Erkekler iyice kadına döndü diye şikayet ediyorduk, bari bunu çalmasaydınız kadınlardan.
Çek göbeği içeri kardeşim..:)