Survivor Bitti Kaosu Bitmedi: Nagihan, Kendisini Tehdit Ettiğini Söyleyen Yunus Emre'ye Çok Sert Çıkıştı!
Survivor Bitti Kaosu Bitmedi: Nagihan, Kendisini Tehdit Ettiğini Söyleyen Yunus Emre'ye Çok Sert Çıkıştı!
Survivor All Star'da ödülde yaşanan jet ski kazasını mutlaka hatırlarsınız. Yunus Emre'nin jet skiyle birlikte Nagihan'ın üzerine gittiği anlar büyük şok yaratırken, ikilinin arasındaki tartışma yarışma bittikten sonra bile devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Yunus Emre için 'beni darp etti' diyen Nagehan bu sefer de Özden'e sert çıkıştı.
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Yaşadıkları jet ski kazası ile Survivor'a damga vuran Nagihan ve Yunus Emre Özden'in tartışmalarını mutlaka hatırlarsınız. Hatta Nagihan, Survivor finalinde yaptığı "Yunus Emre normal bir insan değil. Kendisi de bunu kabul ediyor ve bundan keyif alıyor. Tehlikeli bir insanla aynı ortamda olmam yani... Canıma kastı olan bir insanla ben neden aynı ortamda olayım. Özür diledi ama yine yapıyor" açıklamaları ile dikkat çekmiş ve Yunus Emre'nin kendisini darp ettiğini iddia etmişti.
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"Yarışma bitince bu ikilinin kaosları da sona erer herhalde" diye düşünsek de Yunus Emre'nin elendiği gün Nagihan'ın yaptığı paylaşım bazı konuların kapanmayacağının göstergesiydi aslında.
Nagihan'ın dünki iddialarından sonra sular hala durulmadı ve Survivor yarışmacısından Yunus Emre hakkında akıl almaz iddialar ortaya atıldı! Yani Nagihan açtı ağzını yumdu gözünü desek yeri!
Önce Yunus Emre için "Kendi karısının bile hamileliğinden şüphe duyduğunu ve nice nice konuları bir açarsam insan içine çıkamaz" diyen Nagihan DNA göndermesiyle de herkesin kafasını karıştırdı!
Hızını alamayan Survivor yarışmacısı bu sefer de Yunus Emre'nin hırsız olduğunu iddia etti 👇🏻
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Ve daha neler neler... Bitti mi derseni tabii ki bitmedi!
Nagihan, yaptığı son paylaşım ile Yunus Emre'nin kendisini tehdit ettiğini söyledi. Yunus Emre'nin "söz dövücem lan seni" notunu düştüğü hikayesi ise paylaşıldıktan kısa bir süre sonra silinse de çoktan sosyal medyaya düşmüştü bile. Bakalım bu ikili arasında daha neler yaşanacak!
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