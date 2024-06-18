Survivor Bitti Kaosu Bitmedi: Nagihan, Kendisini Tehdit Ettiğini Söyleyen Yunus Emre'ye Çok Sert Çıkıştı!

Survivor All Star'da ödülde yaşanan jet ski kazasını mutlaka hatırlarsınız. Yunus Emre'nin jet skiyle birlikte Nagihan'ın üzerine gittiği anlar büyük şok yaratırken, ikilinin arasındaki tartışma yarışma bittikten sonra bile devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Yunus Emre için 'beni darp etti' diyen Nagehan bu sefer de Özden'e sert çıkıştı.