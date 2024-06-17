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Dans Şovuyla Oryantallere Meydan Okuyan Selen Görgüzel "Herkes Kendi Mesleğini Yapsın" Dedirtti

Dans Şovuyla Oryantallere Meydan Okuyan Selen Görgüzel "Herkes Kendi Mesleğini Yapsın" Dedirtti

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
17.06.2024 - 14:07

Zaman zaman garip dansları ile sosyal medyada gündem olan Selen Görgüzel bu sefer de oryantallere meydan okudu. Görgüzel'in dans şovu dillere fena düştü.

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2014 yılında Hamdi Alkan ile dünyaevine giren Selen Görgüzel, evliliği ile birlikte magazin gündemine de hızlı bir giriş yapmış, 2022 yılında sonlandırdığı evliliğinden sonra da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam etmişti.

2014 yılında Hamdi Alkan ile dünyaevine giren Selen Görgüzel, evliliği ile birlikte magazin gündemine de hızlı bir giriş yapmış, 2022 yılında sonlandırdığı evliliğinden sonra da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam etmişti.

Önce oyunculuğa daha sonra şarkıcılığa soyunan Görgüzel, bir dönem de magazin programı sunmuş yaptığı enteresan açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları ile isminden sık sık söz ettirmişti.

Önce oyunculuğa daha sonra şarkıcılığa soyunan Görgüzel, bir dönem de magazin programı sunmuş yaptığı enteresan açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları ile isminden sık sık söz ettirmişti.

Zaman zaman garip dansları ile sosyal medyada gündem olan Selen Görgüzel bu sefer de oryantallere meydan okudu. Ünlü ismin dans şovu sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

Zaman zaman garip dansları ile sosyal medyada gündem olan Selen Görgüzel bu sefer de oryantallere meydan okudu. Ünlü ismin dans şovu sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

İşte o anlar 👇🏻

Gelin, Görgüzel'in dans şovuna kim ne yorum yapmış birilikte bakalım!

Gelin, Görgüzel'in dans şovuna kim ne yorum yapmış birilikte bakalım!
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