Sosyal Medya Hesaplarından Birbirlerini Paylaşan Hande Erçel ve Hakan Sabancı "Evlilik Yükleniyor" Dedirtti
Sosyal Medya Hesaplarından Birbirlerini Paylaşan Hande Erçel ve Hakan Sabancı "Evlilik Yükleniyor" Dedirtti
Yaklaşık 2 yıldır birlikte olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin sosyal medya hesaplarından birbirlerini paylaşmaları 'evlilik yükleniyor' dedirtti.
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Hem çok sevilen hem de her yaptığı eleştirilen Hande Erçel, son dönemlerde sadece yaklaşık iki yıldır Hakan Sabancı'yla yaşadığı ilişkiyle gündemde biliyorsunuz ki.
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Kimileri Erçel ve Sabancı çiftini çok yakıştırsa da kimileri bir türlü bu çifte alışamıyor. Tabii bir de Arzu Sabancı'nın bu ilişkiyi kabul etmediği iddiası ve Erçel'in Sabancı gelini olabilmek için yaptıkları var. Bunları zaten bildiğini düşünüyoruz o yüzden detaya inmiyor ve direkt konumuza geçiyoruz!
Çiftin birlikte pek sık poz vermediklerini biliyorsunuzdur. Hatta Hakan Sabancı'nın kamera karşısında gerildiğini de. Ancak geçtiğimiz saatlerde Erçel ve Sabancı cephesinde yeni bir gelişme yaşandı!
Önce Hande Erçel, sevgilisini Instagram hesabından paylaştı. Evet buna alışığız zaten ama Erçel'den sonra bir hamle de Sabancı'dan geldi.
Ve Sabancı'da Instagram hesabında sevgilisi Hande Erçel'i paylaştı. Artık manzaram mı demek istedi iki manzara bir arada mı demek istedi onu bilemiyoruz ama çiftin bu hamlesi sosyal medya kullanıcıları tarafından "evlilik görüyoruz" şeklinde yorumlandı.
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Gelin, Erçel ve Sabancı çiftinin paylaşımına kim ne demiş birlikte bakalım!
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