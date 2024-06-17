İbrahim Tatlıses'in Ölmüş Arkadaşları Hakkında Yaptığı Paylaşım "Bu Nasıl Bir Kindarlık?" Dedirtti
İbrahim Tatlıses'in Ölmüş Arkadaşları Hakkında Yaptığı Paylaşım "Bu Nasıl Bir Kindarlık?" Dedirtti
İbrahim Tatlıses'in bayramın ilk günü ölmüş arkadaşları hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımı görenleri şoke etti.
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Gerek şarkıları gerek açıklamaları ile tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden biri olan İbrahim Tatlıses, magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, bu kez Kurban Bayramı'nın ilk günü yaptığı sosyal medya paylaşımı ile gündeme geldi. Instagram hesabından eski dostlarının fotoğrafını paylaşan Tatlıses'in paylaşımına düştüğü not ise görenleri şoke etti.
Ünlü sanatçı vefat eden arkadaşları ile yaptığı paylaşıma "Bu gördüğünüz üç arkadaş arkamdaki menajerim Hasan Bora, sol tarafımdaki çocukluk arkadaşım Hasan Çelik ve sağ tarafımdaki Hasan Nabi... Üçü de Hasan, bana kötülük etmişlerdi. Bu bayramı göremediler, Allah taksiratlarını affetsin" notunu düştü.
İşte İbrahim Tatlıses'in paylaşımı 👇🏻
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