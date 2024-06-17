Görüş Bildir
Haberler
Magazin
İbrahim Tatlıses'in Ölmüş Arkadaşları Hakkında Yaptığı Paylaşım "Bu Nasıl Bir Kindarlık?" Dedirtti

İbrahim Tatlıses'in Ölmüş Arkadaşları Hakkında Yaptığı Paylaşım "Bu Nasıl Bir Kindarlık?" Dedirtti

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
17.06.2024 - 09:50

İbrahim Tatlıses'in bayramın ilk günü ölmüş arkadaşları hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımı görenleri şoke etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Gerek şarkıları gerek açıklamaları ile tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden biri olan İbrahim Tatlıses, magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

Gerek şarkıları gerek açıklamaları ile tüm Türkiye'nin tanıdığı isimlerden biri olan İbrahim Tatlıses, magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, bu kez Kurban Bayramı'nın ilk günü yaptığı sosyal medya paylaşımı ile gündeme geldi. Instagram hesabından eski dostlarının fotoğrafını paylaşan Tatlıses'in paylaşımına düştüğü not ise görenleri şoke etti.

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, bu kez Kurban Bayramı'nın ilk günü yaptığı sosyal medya paylaşımı ile gündeme geldi. Instagram hesabından eski dostlarının fotoğrafını paylaşan Tatlıses'in paylaşımına düştüğü not ise görenleri şoke etti.

Ünlü sanatçı vefat eden arkadaşları ile yaptığı paylaşıma "Bu gördüğünüz üç arkadaş arkamdaki menajerim Hasan Bora, sol tarafımdaki çocukluk arkadaşım Hasan Çelik ve sağ tarafımdaki Hasan Nabi... Üçü de Hasan, bana kötülük etmişlerdi. Bu bayramı göremediler, Allah taksiratlarını affetsin" notunu düştü.

Ünlü sanatçı vefat eden arkadaşları ile yaptığı paylaşıma "Bu gördüğünüz üç arkadaş arkamdaki menajerim Hasan Bora, sol tarafımdaki çocukluk arkadaşım Hasan Çelik ve sağ tarafımdaki Hasan Nabi... Üçü de Hasan, bana kötülük etmişlerdi. Bu bayramı göremediler, Allah taksiratlarını affetsin" notunu düştü.

İşte İbrahim Tatlıses'in paylaşımı 👇🏻

İşte İbrahim Tatlıses'in paylaşımı 👇🏻

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
8
5
2
2
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın