Sanatçılarına Seslendi: Gülse Birsel Rap Camiasının Sağlık Sorunlarına Sitem Etti!
Sanatçılarına Seslendi: Gülse Birsel Rap Camiasının Sağlık Sorunlarına Sitem Etti!
Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan Gülse Birsel rap sanatçıları için yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi.
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Avrupa Yakası, Jet Sosyete, Yalan Dünya gibi diziler ile gönüllerde taht kuran Gülse Birsel, hala her projesi heyecanla beklenen ünlü isimlerden bir tanesi.
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Oyunculuğu ayrı kalemi ayrı başarılı olan Birsel, sık sık açıklamaları ile de gündeme geliyor biliyorsunuz ki. Geçtiğimiz günlerde Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan ünlü sanatçı bu kez de rap sanatçıları hakkında yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi.
Rap müzik dinlediğini ancak bazı temaların insanın kulağında kaldığını açıklayan Gülse Birsel, arabesk rapçilere sitem etti.
"Çok yetenekli çocuklar fakat bu kadar yakınmalı mıyız hayatta?" diyen ünlü sanatçı rapçiler için "Aslan gibi çocuklarsınız, sağlık sorunlarınızdan sürekli bahsedemezsin. Sizde problem. Bu kadar sağlık sorununuz olamaz. 'Kurumuş boğazım, bacaklarım ağrıyor, başımda bir sızı, ayaklarım tutmuyor.' Çok üşüyorlar. Ben çok üşürüm, benden daha çok üşüyorlar. 'İstanbul soğuk' diye şikayet ediyorlar, soğuk değil. Burası Oslo değil, sıcak memleket. Gidin doktora ne vitamin eksikse baktırın." açıklamalarında bulundu.
İşte Gülse Birsel'in açıklamalarının tamamı 👇🏻
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Kafayı mı tırlattı acep
Komik değil. 90'lar esprisi bunlar. Candaş yine yalandan gülüyor konuğu memnun etmek için.
"Ne dersek diyelim eşek mecazdan anlamazmış" Ceza.