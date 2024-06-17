Hayatı Müzikal Oluyor: Ajda Pekkan'ı Canlandırmak İçin Yaz Boyu Kampa Girecek İsim Belli Oldu!
Hayatı Müzikal Oluyor: Ajda Pekkan'ı Canlandırmak İçin Yaz Boyu Kampa Girecek İsim Belli Oldu!
Ünlü sanatçı Ajda Pekkan'ın hayatı müzikal oluyor! Dijital bir platformda yayımlanacak proje için seçilen isim belli oldu. Merak etmeyin Farah Zeynep Abdullah değil...
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Yıllara meydan okuyan güzelliği bir yana her şarkısı dillere pelesenk olan Ajda Pekkan, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Ünlü sanatçı son olarak 12 Haziran'da verdiği dev konser ile çok konuşulmuştu hatırlarsanız.
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Süperstar bu kez bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Bir süredir hayatı ile ilgili bir proje yapılacağı konuşulan ünlü sanatçının hayatının müzikal olarak sahneleceği açıklandı!
Dijital bir platform için film olarak çekilecek projede Pekkan’ı canlandıracak isim de belli oldu tabii! Şaka şaka, sakin olun. Bu kez seçilen isim Farah Zeynep Abdullah değil.
Ajda Pekkan’ı canlandıracak isim Serenay Sarıkaya oldu! Posta Gazetesi'nin haberine göre Sarıkaya, proje için yaz boyunca Ajda Pekkan ile kampa girecek ve süperstar ile sohbet edecek.
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