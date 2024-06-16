Yapay Zekaya Göre Türk Ünlü Erkekler 1930'larda Yaşasaydı Nasıl Görünürlerdi?
Yapay Zekaya Göre Türk Ünlü Erkekler 1930'larda Yaşasaydı Nasıl Görünürlerdi?
Yapay zekaya göre Türk ünlü erkekler 1930'lu yıllarda yaşasalardı nasıl görünürlerdi merak ediyor musunuz? @yapayzekacann isimli sosyal medya hesabı hepimizin yerine cevap verdi! Gelin birlikte bakalım!
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Biliyorsunuz ki yapay zeka hayatımıza bir girdi pir girdi! Hatta artık aklımıza gelemeyecek durumlar bile yapay zeka sayesinde sanki gerçekmiş gibi görüp izleyebiliyoruz.
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Tabii yapay zeka geliştikçe her gün ortaya farklı senaryolar çıkıyor ve bizi hayrete düşürmeye devam ediyor. Sosyal medyada sık sık ünlü isimlere söyletilen şarkılardan tutun ünlüleri farklı meslekler içerisinde görmemize kadar birçok enteresan proje ile karşılaşıyoruz.
Yapay zekanın son projesi ise yine hepimizi hayrete düşürdü! @yapayzekacann isimli sosyal medya hesabı ünlü Türk erkekler 1930'lu yıllarda nasıl görünürdü? sorusunu hepimizin yerine cevapladı!
Hazırsanız başlıyoruz! İşte Aras Bulut İynemli ve Cem Yılmaz 👇🏻
Murat Boz ve Oktay Kaynarca 👇🏻
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Can Yaman ve Burak Özçivit 👇🏻
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