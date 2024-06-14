Yıllar Süren Küslük Bitti mi? Ceza'dan "Her An Yeni Şarkı Gelebilir" Dedirten Sagopa Kajmer Açıklaması!
Yıllar Süren Küslük Bitti mi? Ceza'dan "Her An Yeni Şarkı Gelebilir" Dedirten Sagopa Kajmer Açıklaması!
Rap müziğin sevilen iki ismi Sagopa Kajmer ve Ceza, uzun yıllardır kavgalı ve küs olarak biliniyor. Geçtiğimiz günlerde Ceza, annesini kaybeden Sagopa Kajmer’e Instagram hesabından paylaştığı post ile başsağlığı dilemişti. Ünlü rapçi şimdi de Sagopa Kajmer açıklamasıyla heyecanlandırdı.
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Türk Rap Müziği'nin iki büyük ismi Ceza ve Sagopa Kajmer, yıllardır kavgalı ve küs biliyorsunuz ki. Neredeyse tüm ülke dönem dönem iki tarafın barışması için seferberlik ilan ediyor desek yeri!
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Bu küslük ne zaman biter bilmek mümkün değil tabii ancak ünlü isimlerin zaman zaman yaşadıkları acı kayıplar sonrasında küslüğü rafa kaldırıp birbirlerine baş sağlığı dilemeleri de gözden kaçmıyor.
Ceza ve Sagopa'nın birbirlerine attıkları her adımda "küslük bitiyor mu?" soruları yankılanıyor, yüreğimiz hop oturup hop kalkıyor!
Artık "küslük ne zaman bitecek?" sorularına gerek kalmadı çünkü Ceza'dan Sagopa Kajmer ile ilgili küslük sorularına açıklama geldi!
Ceza, "Sagopa ile eskiden aramızda savaş ve düşmanlık vardı, onlar bitti. Sadece bir dargınlık, uzakta durma var. Aramızda küslük yok." küslük iddialarına son noktayı koydu.
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