Yıllar Süren Küslük Bitti mi? Ceza'dan "Her An Yeni Şarkı Gelebilir" Dedirten Sagopa Kajmer Açıklaması!

Rap müziğin sevilen iki ismi Sagopa Kajmer ve Ceza, uzun yıllardır kavgalı ve küs olarak biliniyor. Geçtiğimiz günlerde Ceza, annesini kaybeden Sagopa Kajmer’e Instagram hesabından paylaştığı post ile başsağlığı dilemişti. Ünlü rapçi şimdi de Sagopa Kajmer açıklamasıyla heyecanlandırdı.