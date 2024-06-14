Altınları Hazırlayın: Buram Buram Aşk Kokan Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran'ın Düğün Tarihi Belli Oldu!
Altınları Hazırlayın: Buram Buram Aşk Kokan Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran'ın Düğün Tarihi Belli Oldu!
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Çektiği videolarla sosyal medyaya adım atan Reynmen, daha sonra çıkardığı Derdim Olsun, Ela, Leila gibi şarkılarla büyük bir çıkış yakalamıştı hatırlarsanız.
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Geçtiğimiz aylarda son şarkısı 'Renklensin Gecelerimiz' ile yine müzik listelerini alt üst eden ünlü şarkıcı, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatı ile de sık sık gündeme geliyor.
2023 yılının Mart ayında eski Miss Turkey Finalisti Emire Cansu Kurtaran ile ilişki yaşamaya başlayan Reynmen'in sevgilisi ile yaptığı her paylaşımda resmen aşkı gözlerinden okunuyordu.
Cansu Kurtaran'dan bahsederken "Hayatımda ilk defa aşığım" diyen ve "Sevgilimi gördünüz mü? Çok güzel." diyen Reynmen, beklenen hamleyi yaparak birkaç ay önce sevgilisine evlenme teklif etmiş ve evet cevabı almıştı!
Ekol Tv'den İsmail Şen'in haberine göre buram buram aşk kokan bir ilişki yaşayan Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran ağustos ayında dünyaevine girecek. Edremit'te aile arasında yapılması planlan düğüne çiftin yakın arkadaşları katılacak.
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Yani şimdiden duyurulur! Altınlarınızı da maşallahlarınızı da hazırlayın efendim 🧿
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Kim ki bunlar, ilk defa duyuyorum