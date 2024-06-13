Dilan Polat'ın Ablası Sıla Doğu, Bugün Görülen Mahkemede Bir Suçtan Beraat Etti!
Dilan Polat'ın Ablası Sıla Doğu, Bugün Görülen Mahkemede Bir Suçtan Beraat Etti!
Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu, bugün görülen mahkemede bir suçtan beraat etti!
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Şaşaalı hayatlarıyla ünlenen Dilan ve Engin Polat çiftini artık isteyen istemeyen herkes tanıyor. Çünkü ünlü ikili asla gündemden düşmüyor. Lüks ve şatafatlı hayatlarıyla öne çıkan Dilan ve Engin Polat çifti, geçtiğimiz Kasım ayında tutuklanmışlardı hatırlarsanız.
Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan bir diğer isim de Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu'ydu. Sıla Doğu ve Dilan Polat 4 günlük gözaltı sürecinin ardından cezaevine sevk edilmiş ve cezaevine girmelerinin ardından ortama bir türlü alışamadıkları iddia edilmişti.
Haklarında çıkacak her haber merak edilirken geçtiğimiz saatlerde Sıla Doğu'nun avukatı Sibel Bozkulak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Doğu'nun uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına özendirme suçundan beraat ettiğini duyurdu.
İşte avukat Sibel Bozkulak'ın paylaşımı 👇🏻
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