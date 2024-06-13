Norm Ender, Ajda Pekkan'ın Beşiktaş Stadyumu’nda Verdiği Dev Konserde 40 Bin Kişiyle Beraber Parla'yı Söyledi!
Norm Ender, Ajda Pekkan'ın Beşiktaş Stadyumu’nda Verdiği Dev Konserde 40 Bin Kişiyle Beraber Parla'yı Söyledi!
Ajda Pekkan ve Norm Ender, Pekkan’ın Beşiktaş Stadyumu’nda gerçekleştirdiği dev konserde 40 bin kişiyle birlikte “Parla”yı söyledi.
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Süperstar Ajda Pekkan, birçok ünlü sanatçı ve dev orkestrası ile 12 Haziran'da hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza attı. Ünlü isme sahnede Selda Bağcan, Nilüfer, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Işın Karaca, Hande Yener, Sıla, Cem Adrian, Mabel Matiz, Mert Demir, Semicenk, Motive, Norm Ender ve Dolapdere Big Bang eşlik etti.
Ajda Pekkan’ın kariyerindeki ilk stadyum konseri olan bu etkinliğe damga vuran anlardan bir tanesi de Pekkan'ın Norm Ender ve 40 bin seyirci ile birlikte Parla'yı söylemesi oldu!
İşte o anlar 👇🏻
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