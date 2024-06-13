"Birazdan Gelecek" Demişti: Serenay Sarıkaya Sevgilisi Mert Demir'i Yalnız Bırakıp Konseri Locadan İzledi!
"Birazdan Gelecek" Demişti: Serenay Sarıkaya Sevgilisi Mert Demir'i Yalnız Bırakıp Konseri Locadan İzledi!
Aşkları tam gaz devam eden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti dün akşam Ajda Pekkan konserindeydi. Mert Demir'den sonra konsere katılan Sarıkaya, sevgilisini yalnız bıraktı. Konseri Sarıkaya locadan izlerken Demir ise saha içindeydi.
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Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" şarkısına vokal yaptığı ortaya çıkan Serenay Sarıkaya'nın adı ünlü şarkıcı ile aşk iddialarına karıştığı günden beri ünlü ikili magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri haline geldi biliyorsunuz.
Demir ve Sarıkaya çiftini yan yana çok nadir görebilsek de sosyal medya paylaşımları ve ikilinin yaptıkları yorumlardan ilişkilerinin tam gaz devam ettiğini biliyoruz.
Ünlü çift dün akşam da herkesin merakla beklediği Ajda Pekkan konserindeydi. Ama yine Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çiftini yan yana görmek nasip olmadı! Konser alanına daha önce gelen Mert Demir'e muhabirler tabii ki Sarıkaya'yı sordu. Demir ise "birazdan gelecek" dedi ama...
Serenay Sarıkaya biricik sevgilisini yalnız bırakara konseri locadan izledi. Sarıkaya, locada konserin tadını çıkarırken sevgilisi Mert Demir ise konseri saha içinde sevgilisinden uzakta izledi.
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