"Birazdan Gelecek" Demişti: Serenay Sarıkaya Sevgilisi Mert Demir'i Yalnız Bırakıp Konseri Locadan İzledi!

Aşkları tam gaz devam eden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti dün akşam Ajda Pekkan konserindeydi. Mert Demir'den sonra konsere katılan Sarıkaya, sevgilisini yalnız bıraktı. Konseri Sarıkaya locadan izlerken Demir ise saha içindeydi.