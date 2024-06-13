Avrupa Yakası'nın Naile'si Çiçek Dilligil'in Cinsiyet Geçişi Yapmaya Karar Veren Oğlu Son Haliyle Olay Oldu!
Avrupa Yakası'nın Naile'si Çiçek Dilligil'in Cinsiyet Geçişi Yapmaya Karar Veren Oğlu Son Haliyle Olay Oldu!
Oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak cinsiyet geçişi yapmaya karar vermişti. Ünlü isimlerin oğlu Öztoprak'ın son hali olay oldu!
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Avrupa Yakası'nın Naile'si Burhan Altıntop'un sevgilisi olarak hafızalarımıza kazınan Çiçek Dilligil, 1996 tarihinde Sanatçı Bora Öztoprak'la evlenmiş ve 1997 yılında oğlu Ardahan Öztoprak'ı kucağına almıştı.
Geçtiğimiz ay oğlu Arda'nın cinsiyet geçişi yapmaya karar verdiğini açıklayan Dilligil, 26 yaşında artık bir birey. Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım hadi diye bir süreç değil... Heves ve marjinal bir durum da değil. Amerika'da yaşıyor biliyorsun; önemli kliniklerden de destek alıyor" açıklamalarında bulunmuştu.
Çiçek Dilligil, oğlunun cinsiyet geçiş sürecinin her aşamasında destek olduğunu söylerken Ardahan Öztoprak'ın son hali gündem oldu!
İşte Ayda Öztoprak'ın son hali 👇🏻
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