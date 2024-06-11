Şükran Ovalı'nın Belini İnceltirken Kolunu Yamulttuğu Son Paylaşımı "Photoshop'un da Bir Adabı Var" Dedirtti

Yaz sezonu açıldı, ünlülerden mayolu ve bikinili pozlar gelmeye başladı bile. Tabii fazla kilolar da şimdiden başımıza dert oldu! Mayolu poz veren Şükran Ovalı da belini inceltmeye çalışırken kolunu yamultunca 'Photoshop'unda bir adabı var' dedirtti.