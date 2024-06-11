Şükran Ovalı'nın Belini İnceltirken Kolunu Yamulttuğu Son Paylaşımı "Photoshop'un da Bir Adabı Var" Dedirtti
Şükran Ovalı'nın Belini İnceltirken Kolunu Yamulttuğu Son Paylaşımı "Photoshop'un da Bir Adabı Var" Dedirtti
Yaz sezonu açıldı, ünlülerden mayolu ve bikinili pozlar gelmeye başladı bile. Tabii fazla kilolar da şimdiden başımıza dert oldu! Mayolu poz veren Şükran Ovalı da belini inceltmeye çalışırken kolunu yamultunca 'Photoshop'unda bir adabı var' dedirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Leyla ile Mecnun ve Vatanım Sensin gibi başarılı yapımlarda izlediğimiz Şükran Ovalı'yı mutlaka tanıyorsunuzdur. Futbolcu Caner Erkin'le evli olan güzel oyuncu Şükran Ovalı, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ile de sık sık konuşuluyor.
Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımları kimi zaman beğeni yağmuruna tutulurken kimi zaman da eleştirilerden nasibini alıyor biliyorsunuz ki.
Yazı getiren ve kendini sahile atan Şükran Ovalı'dan bu sefer de mayolu pozlar geldi! Ancak ünlü oyuncu ne yazık ki photoshop kurbanı oldu...
Belini inceltmeye çalışırken kolunu yamultan Şükran Ovalı, hatasını fark etmiş olacak ki bu pozu gönderisinden kaldırdı. Tabii böyle şeyleri asla gözünden kaçırmayan photoshop uzmanları çoktan yakalamıştı bile...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın