Değişimi Çok Konuşulmuştu: Bahar Dizisinin Kötü Kadın Rengin'i Ecem Özkaya Estetik İddialarını Yanıtladı!
Değişimi Çok Konuşulmuştu: Bahar Dizisinin Kötü Kadın Rengin'i Ecem Özkaya Estetik İddialarını Yanıtladı!
Son dönemlerin en popüler projelerinden biri olan Bahar dizisinin kötü kadın Rengin'i Ecem Özkaya, estetik iddialarını yanıtladı.
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13 Şubat 2024 tarihinde izleyicisi ile buluşan Bahar, son dönemin en çok izlenen yapımlarından bir tanesi. Her oyuncusu ayrı ilgi gören dizinin en popüler karakterlerinden bir tanesi de tabii ki Timur'la yaşadığı yasak aşkla hepimizin sinirlerini hoplatan Rengin.
Daha doğrusu dizinin öne çıkan isimlerinden bir tanesi Rengin karakterine hayat veren Ecem Özkaya... Rolünün hakkını veren ve kimi zaman bizi üzüp kimi zaman sinirlendiren ünlü oyuncu Ecem Özkaya kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de magazin gündeminin sık sık konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Hatırlarsanız ünlü ismin eski hali Bahar'dan sonra çok konuşulmuş ve sosyal medyada Ecem Özkaya'nın estetik yaptırdığı iddia edilmişti. Şimdiye kadar estetik iddialarına karşı sessiz kalmayı tercih eden Özkaya, katıldığı bir davette kendisine yöneltilen estetik sorularına yanıt verdi.
"Gerçekten hiç estetiğim yok. Saçımda boya bile yok" diyen ünlü oyuncu kırışıklıklarını da saçındaki beyazları da sevdiğini söyledi.
İşte o anlar 👇🏻
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