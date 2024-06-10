Ortalık Alev Aldı: Didem Soydan, Berrak Tüzünataç ve Gaye Su Akyol'un Kapak Pozu "Rüya Ekip" Dedirtti
Ortalık Alev Aldı: Didem Soydan, Berrak Tüzünataç ve Gaye Su Akyol'un Kapak Pozu "Rüya Ekip" Dedirtti
Bir dergiye kapak olan Didem Soydan, Berrak Tüzünataç ve Gaye Su Akyol'un kapak pozu sosyal medyada gündem oldu. Üç güzelin pozu ortalığı ateşe verdi!
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Her biri kendi alanında başarılı olan Didem Soydan, Berrak Tüzünataç ve Gaye Su Akyol'u mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü güzeller kariyerlerinin yanı sıra özel hayatları ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında!
Her paylaşımları, her adımları olay olan ünlü güzeller bu sefer de bir derginin kapağı için verdikleri poz ile gündeme geldiler.
Bir dergiye kapak olan Didem Soydan, Berrak Tüzünataç ve Gaye Su Akyol'un pozu ise ortalığı resmen ateşe verdi! İşte ünlü güzellerin kapak pozu 👇🏻
Gelin, bir de ünlü güzellerin kapak pozuna kim ne demiş ona bakalım👇🏻
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