Ekranlara Geri Dönen Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'li 'Dünya Güzellerim' Pozu Geldi!
Ekranlara Geri Dönen Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'li 'Dünya Güzellerim' Pozu Geldi!
Ekranlara bomba gibi bir dönüş yapmaya hazırlanan Dünya Güzellerim'den Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'li yeni poz geldi!
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Altı yıl önce izleyenleri ekran başına kilitleyen ve Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan gibi popüler isimleri bir araya getiren Dünya Güzellerim programı çok sevilmişti hatırlarsanız. Hata program bittikten sonra tekrarları bile milyonlarca izlenen Dünya Güzellerim YouTube'da yeniden yayımlanmaya bile başlamıştı!
YouTube'da yeni formatıyla yayımlanmaya başlayan Dünya Güzellerim Masada da en az ilk program kadar rağbet görmüş ancak Bülent Ersoy programdan çekilince yeni format da yayımdan kaldırılmıştı.
Geçtiğimiz hafta ise hepimizi yeniden ekranlara kilitleyecek o haberi duymuştuk! Orijinal kadronun yeniden buluştuğu, Seray Sever'in de sunucu olarak dahil olduğu Dünya Güzellerim Tatilde'nin geri döneceğini öğrenmiştik.
Geçtiğimiz saatlerde ise ekranlara bomba gibi bir dönüş yapmaya hazırlanan Dünya Güzellerim'den Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'li yeni poz geldi 👇🏻
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