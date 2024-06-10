Survivor'dan Elenen Merve Aydın'ın Havalimanında Oğluna Kavuştuğu Özlem Dolu Anlar Yürek Burktu!
Survivor'dan Elenen Merve Aydın'ın Havalimanında Oğluna Kavuştuğu Özlem Dolu Anlar Yürek Burktu!
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Bildiğiniz gibi Survivor All Star 2024, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Hatta kaosların ve tartışmaların hat safhada olduğu bu yıl oldukça olaylı geçiyor! Survivor 2024 All Star'daki heyecan da yarışmanın finaline yaklaştıkça artıyor.
Yarışmanın şampiyonunun belli olmasına sayılı günler kalmışken son düellonun yapıldığı bölümde ilk turda Nefise, Atakan'a 5-4 yenilirken Seda ise Merve'ye 5-4 yenildi. Düellonun sonunda Nefise'ye 5-1 kaybeden Merve bu hafta adaya veda eden isim oldu.
Merve Aydın'ın havalimanında oğluna kavuştuğu anlar ise gündem oldu!
İşte o anlar 👇🏻
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