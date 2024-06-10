Görüş Bildir
Haberler
TV
Survivor'dan Elenen Merve Aydın'ın Havalimanında Oğluna Kavuştuğu Özlem Dolu Anlar Yürek Burktu!

Survivor'dan Elenen Merve Aydın'ın Havalimanında Oğluna Kavuştuğu Özlem Dolu Anlar Yürek Burktu!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
10.06.2024 - 18:37

Düelloyu kaybederek Survivor'a veda eden Merve Aydın'ın oğluyla kavuştuğu anlar gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bildiğiniz gibi Survivor All Star 2024, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Hatta kaosların ve tartışmaların hat safhada olduğu bu yıl oldukça olaylı geçiyor! Survivor 2024 All Star'daki heyecan da yarışmanın finaline yaklaştıkça artıyor.

Bildiğiniz gibi Survivor All Star 2024, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Hatta kaosların ve tartışmaların hat safhada olduğu bu yıl oldukça olaylı geçiyor! Survivor 2024 All Star'daki heyecan da yarışmanın finaline yaklaştıkça artıyor.

Yarışmanın şampiyonunun belli olmasına sayılı günler kalmışken son düellonun yapıldığı bölümde ilk turda Nefise, Atakan'a 5-4 yenilirken Seda ise Merve'ye 5-4 yenildi. Düellonun sonunda Nefise'ye 5-1 kaybeden Merve bu hafta adaya veda eden isim oldu.

Yarışmanın şampiyonunun belli olmasına sayılı günler kalmışken son düellonun yapıldığı bölümde ilk turda Nefise, Atakan'a 5-4 yenilirken Seda ise Merve'ye 5-4 yenildi. Düellonun sonunda Nefise'ye 5-1 kaybeden Merve bu hafta adaya veda eden isim oldu.

Merve Aydın'ın havalimanında oğluna kavuştuğu anlar ise gündem oldu!

Merve Aydın'ın havalimanında oğluna kavuştuğu anlar ise gündem oldu!

İşte o anlar 👇🏻

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın