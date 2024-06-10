Görüş Bildir
Haberler
TV
Aşk-ı Memnu'nun Çekildiği Yıllardan Daha Önce Hiç Görmediğiniz Bir Fotoğraf Paylaşıldı!

Aşk-ı Memnu'nun Çekildiği Yıllardan Daha Önce Hiç Görmediğiniz Bir Fotoğraf Paylaşıldı!

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio İçerik Editörü
10.06.2024 - 15:00

Yıllar geçse de eskimeyecek bir dizi Aşk-ı Memnu... Hala aynı tatla izleyenler için dizinin çekildiği yıllardan Behlül ile Bihter'in fotoğrafı ilk kez paylaşıldı.😍

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C8AWfZQNq3g/
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bihter ve Behlül'ün enfes yorumunu Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in muhteşem oyunculuğundan izlemiştik!

Bihter ve Behlül'ün enfes yorumunu Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in muhteşem oyunculuğundan izlemiştik!

Üzerinden, dile kolay 16 yıl geçse de bu aşk hikayesini asla unutamadık. Tadı hala damağımızda!

Üzerinden, dile kolay 16 yıl geçse de bu aşk hikayesini asla unutamadık. Tadı hala damağımızda!

Kimisi aklına düştükçe YouTube'da açıp açıp izliyor, kimisi de her yaz yeniden yayınlanmasını bekliyor.

Kimisi aklına düştükçe YouTube'da açıp açıp izliyor, kimisi de her yaz yeniden yayınlanmasını bekliyor.

Aşk-ı Memnu bu yıl da ekranlarda olacak! Efsane dizinin ilk bölümü 6 Haziran Perşembe günü yayınlandı bile...

Aşk-ı Memnu bu yıl da ekranlarda olacak! Efsane dizinin ilk bölümü 6 Haziran Perşembe günü yayınlandı bile...

Özleyenler ve hiç unutamayanlar için fotoğrafçı Şinasi Serce, Instagram hesabından bir bomba patlattı.

Özleyenler ve hiç unutamayanlar için fotoğrafçı Şinasi Serce, Instagram hesabından bir bomba patlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Aşk-ı Memnu'nun çekildiği yıllardan kalan ve hiç görmediğimiz bir fotoğraf paylaştı.

Aşk-ı Memnu'nun çekildiği yıllardan kalan ve hiç görmediğimiz bir fotoğraf paylaştı.

Bihter'le Behlül'ün tango sahnesinden🥲👇🏻

Bihter'le Behlül'ün tango sahnesinden🥲👇🏻

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
2
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın