Aşk-ı Memnu'nun Çekildiği Yıllardan Daha Önce Hiç Görmediğiniz Bir Fotoğraf Paylaşıldı!
Aşk-ı Memnu'nun Çekildiği Yıllardan Daha Önce Hiç Görmediğiniz Bir Fotoğraf Paylaşıldı!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C8AWfZQNq3g/
Yıllar geçse de eskimeyecek bir dizi Aşk-ı Memnu... Hala aynı tatla izleyenler için dizinin çekildiği yıllardan Behlül ile Bihter'in fotoğrafı ilk kez paylaşıldı.😍
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Bihter ve Behlül'ün enfes yorumunu Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in muhteşem oyunculuğundan izlemiştik!
Üzerinden, dile kolay 16 yıl geçse de bu aşk hikayesini asla unutamadık. Tadı hala damağımızda!
Kimisi aklına düştükçe YouTube'da açıp açıp izliyor, kimisi de her yaz yeniden yayınlanmasını bekliyor.
Aşk-ı Memnu bu yıl da ekranlarda olacak! Efsane dizinin ilk bölümü 6 Haziran Perşembe günü yayınlandı bile...
Özleyenler ve hiç unutamayanlar için fotoğrafçı Şinasi Serce, Instagram hesabından bir bomba patlattı.
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Aşk-ı Memnu'nun çekildiği yıllardan kalan ve hiç görmediğimiz bir fotoğraf paylaştı.
Bihter'le Behlül'ün tango sahnesinden🥲👇🏻
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