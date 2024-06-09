Ali Koç ve Aziz Yıldırım Buluşması Ekranlarda Reyting Rekorları Kırdı!

Habertürk ekranlarında karşı karşıya gelen Aziz Yıldırım ve Ali Koç canlı yayını ekranlarda reyting rekoru kırdı. Verilere göre %78’lik izlenme oranı ile Habertürk yayını; Türk televizyon tarihinde reyting ölçümüne geçildiği günden bugüne en yüksek oranına ulaştı.