Ali Koç ve Aziz Yıldırım Buluşması Ekranlarda Reyting Rekorları Kırdı!
Ali Koç ve Aziz Yıldırım Buluşması Ekranlarda Reyting Rekorları Kırdı!
Habertürk ekranlarında karşı karşıya gelen Aziz Yıldırım ve Ali Koç canlı yayını ekranlarda reyting rekoru kırdı. Verilere göre %78’lik izlenme oranı ile Habertürk yayını; Türk televizyon tarihinde reyting ölçümüne geçildiği günden bugüne en yüksek oranına ulaştı.
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Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi öncesi başkan Ali Koç ve başkan adayı Aziz Yıldırım canlı yayında karşı karşıya geldi.
Her bir anı olay olan yayın şimdiye dek ekranlardaki en yüksek reyting oranına ulaştı.
İncelenen verilere göre %78’lik izlenme oranı ile Habertürk yayınının Türk televizyon tarihinde rating ölçümüne geçildiği günden bugüne en yüksek oranına ulaştığı açıklandı.
SOMERA'nın yayınladığı tabloya göre Habertürk 55,49 ile günün birincisi oldu. Şimdiye dek açık kanalda yayınlanan bir bfinal maçı 20*-25 gibi bir rakamı görmüştü.
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İşte o tablo👇🏻
Yayın sırasında internet tüketiminde %12 düşüş yaşandığı açıklandı:"Bu durumlar iftar saatleri ve Kurtlar Vadisi yayınlandığında görülürdü."
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