Meğer Edis de Bizdenmiş! Kızılcık Şerbeti Sezon Finaline Yorum Yapmadan Duramadı!
Meğer Edis de Bizdenmiş! Kızılcık Şerbeti Sezon Finaline Yorum Yapmadan Duramadı!
Geçtiğimiz Cuma akşamına damgasını vuran Kızılcık Şerbeti sezon finali sosyal medyada türlü goygoy'lara neden oldu. Şarkıcı Edis de kendini tutamayıp bölüm hakkında güldüren bir yorum yazdı.
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Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kızılcık Şerbeti geçtiğimiz bölümde sezon finali yaptı. Son sahnede Ünal ailesinin yaşadığı kaos çok konuşuldu.
Sosyal medyada her bir karakter için ayrı goygoy döndü. Oyuncuların başarısı da göz doldurdu.
Herkesin ekrana kitlendiği gece Edis de şaşkınlığını gizleyemedi. Meğer o da bizim gibi Kızılcık Şerbo fanları arasındaymış!
Edis'in sezon finali bölümüne yorumu herkesi güldürdü. Umut'un bir anda Çeşme'ye yerleşmesinden Rüzgar'ın mesajına yanıt alamayınca Nursema'yı terk etmesinden mi bahsetsek derken; Edis Alev'in diziden ayrılışına yorum yazdı.
"İşte aradığım kafa rahatlığı" diyerek Alev'in Berlin'e yerleşmesine dokundurdu!
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