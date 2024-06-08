Kızılcık Şerbeti Sezon Finali İzlerken Aşırı Gerilen Çift O Hallerini Videoya Aldı
Kızılcık Şerbeti Sezon Finali İzlerken Aşırı Gerilen Çift O Hallerini Videoya Aldı
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti enfes bir sezon finaliyle ekran arası verdi. Şerbo'nun sezon finali gelmiş geçmiş en iyiler arasında yer alırken, bir çift Şerbo izlerken o anları kayıt altına almış.
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Gözümüzün nuru Şerbomuz dün akşam enfes bir sezon finali bölümüyle tatile girdi.
Kaos yükünün inanılmaz fazla olduğu bir bölüm yayınlayan Kızılcık Şerbeti tüm izleyicilere gergin dakikalar yaşatırken, bir çift o anları kayıt altına almış.
@onunbego isimli TikToker, Kızılcık Şerbeti sezon finalini izlerken kamerayla kendilerini kayıt altına alırken, çiftin yaşadığı şok ve gerginlik tüm Şerbo izleyicilerinin temsili oldu.
İşte o paylaşım:
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valla ben kahkaha attim🤣🤣🤣🤣