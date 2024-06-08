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Kızılcık Şerbeti Sezon Finali İzlerken Aşırı Gerilen Çift O Hallerini Videoya Aldı

Kızılcık Şerbeti Sezon Finali İzlerken Aşırı Gerilen Çift O Hallerini Videoya Aldı

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
08.06.2024 - 13:42

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti enfes bir sezon finaliyle ekran arası verdi. Şerbo'nun sezon finali gelmiş geçmiş en iyiler arasında yer alırken, bir çift Şerbo izlerken o anları kayıt altına almış.

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Gözümüzün nuru Şerbomuz dün akşam enfes bir sezon finali bölümüyle tatile girdi.

Gözümüzün nuru Şerbomuz dün akşam enfes bir sezon finali bölümüyle tatile girdi.

Kaos yükünün inanılmaz fazla olduğu bir bölüm yayınlayan Kızılcık Şerbeti tüm izleyicilere gergin dakikalar yaşatırken, bir çift o anları kayıt altına almış.

Kaos yükünün inanılmaz fazla olduğu bir bölüm yayınlayan Kızılcık Şerbeti tüm izleyicilere gergin dakikalar yaşatırken, bir çift o anları kayıt altına almış.

@onunbego isimli TikToker, Kızılcık Şerbeti sezon finalini izlerken kamerayla kendilerini kayıt altına alırken, çiftin yaşadığı şok ve gerginlik tüm Şerbo izleyicilerinin temsili oldu.

@onunbego isimli TikToker, Kızılcık Şerbeti sezon finalini izlerken kamerayla kendilerini kayıt altına alırken, çiftin yaşadığı şok ve gerginlik tüm Şerbo izleyicilerinin temsili oldu.

İşte o paylaşım:

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gmzebrkts

valla ben kahkaha attim🤣🤣🤣🤣