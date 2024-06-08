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Kızılcık Şerbeti Sezon Finalinin "Aşk-ı Memnu"yla Benzerliğine Enfes Edit

Kızılcık Şerbeti Sezon Finalinin "Aşk-ı Memnu"yla Benzerliğine Enfes Edit

Aşk-ı Memnu Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
08.06.2024 - 10:05

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bölümü tüylerimizi diken diken ederken, özellikle son sahnenin Aşk-ı Memnu final bölümüyle benzerliğine yapılan video bize resmen nostalji yaşattı.

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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti 2. sezon finaliyle tüylerimizi diken diken etti.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti 2. sezon finaliyle tüylerimizi diken diken etti.

Kaosun had safhaya ulaştığı dizide izleyiciler yaşanan büyük karmaşanın içinde gibi hissederken, özellikle final sahnesi efsane dizi Aşk-ı Memnu'yla aşırı benzerlikler içermesiyle gündem oldu.

Kaosun had safhaya ulaştığı dizide izleyiciler yaşanan büyük karmaşanın içinde gibi hissederken, özellikle final sahnesi efsane dizi Aşk-ı Memnu'yla aşırı benzerlikler içermesiyle gündem oldu.

Ömer ve Görkem'in ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından Ünal ailesi evi bugüne kadarki en büyük hengameyi yaşarken, Fatih'in kapıyı kırması, Nilay'ın itirafı ve Görkem'in ölümüne kadar (şu an kesin değil) her şey Aşk-ı Memnu paralel evreni gibi karşımıza çıktı.

Ömer ve Görkem'in ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından Ünal ailesi evi bugüne kadarki en büyük hengameyi yaşarken, Fatih'in kapıyı kırması, Nilay'ın itirafı ve Görkem'in ölümüne kadar (şu an kesin değil) her şey Aşk-ı Memnu paralel evreni gibi karşımıza çıktı.

Tabii bunu fark eden Kızılcık Şerbo izleyicileri Kızılcık Şerbeti X Aşk-ı Memnu videosunu yapmadan edemedi:

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Hüseyin şengözler

ne alaka ya bihter Behlülü ölürken bile sevdi ama görkem sürtüklük peşindeydi 😁

gilmore

aynen ki şeye çok şaşırdım Görkemin deli olduğunu farkedip sözlerine inanmaları çok saçmaydı

Sıla Aral

esinlenilmiş sahneler çok bariz ama yine de unutulmaz bi sezon finali oldu, aşk ı memnu finalinden beri böyle kaotik bi sezon finali görmemiştim

gmzebrkts

2 ask-i memnun olmus tebrikler🤣🤣🤣🤣🤣