Kızılcık Şerbeti Sezon Finalinin "Aşk-ı Memnu"yla Benzerliğine Enfes Edit
Kızılcık Şerbeti Sezon Finalinin "Aşk-ı Memnu"yla Benzerliğine Enfes Edit
Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bölümü tüylerimizi diken diken ederken, özellikle son sahnenin Aşk-ı Memnu final bölümüyle benzerliğine yapılan video bize resmen nostalji yaşattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti 2. sezon finaliyle tüylerimizi diken diken etti.
Kaosun had safhaya ulaştığı dizide izleyiciler yaşanan büyük karmaşanın içinde gibi hissederken, özellikle final sahnesi efsane dizi Aşk-ı Memnu'yla aşırı benzerlikler içermesiyle gündem oldu.
Ömer ve Görkem'in ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından Ünal ailesi evi bugüne kadarki en büyük hengameyi yaşarken, Fatih'in kapıyı kırması, Nilay'ın itirafı ve Görkem'in ölümüne kadar (şu an kesin değil) her şey Aşk-ı Memnu paralel evreni gibi karşımıza çıktı.
Tabii bunu fark eden Kızılcık Şerbo izleyicileri Kızılcık Şerbeti X Aşk-ı Memnu videosunu yapmadan edemedi:
Gelen yorumları da buraya bırakıyoruz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
ne alaka ya bihter Behlülü ölürken bile sevdi ama görkem sürtüklük peşindeydi 😁
aynen ki şeye çok şaşırdım Görkemin deli olduğunu farkedip sözlerine inanmaları çok saçmaydı
esinlenilmiş sahneler çok bariz ama yine de unutulmaz bi sezon finali oldu, aşk ı memnu finalinden beri böyle kaotik bi sezon finali görmemiştim
2 ask-i memnun olmus tebrikler🤣🤣🤣🤣🤣