Görkem'in Deccallığını Gören Kızılcık Şerbeti İzleyicilerinin Nutku Tutuldu
Görkem'in Deccallığını Gören Kızılcık Şerbeti İzleyicilerinin Nutku Tutuldu
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaliyle ekranlara geldi. Yeni gelinimiz Görkem'in Pembe'ye karşı restiyle şok olmakla beraber Görkem'in deccal modunu açtığı anlarla resmen dumur olduk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 2. sezon finaliyle ekranlardaki yerini aldı.
Heyecandan hop oturtup hop kaldıran bir bölümle daha şimdiden heyecan uyandıran Şerbomuz bölümün başından beri sosyal medyada gündemde.
Pembe'nin Nilay'dan tüm gerçekleri öğrenmesi üzerine Görkem'i kovmaya gitmesiyle heyecan tavan yapsa da Görkem'in Pembe'ye resti daha da dumur eden cinstendi.
Pembe'ye çektiği restle tüylerimizi diken diken eden Görkem'in delilikle dahilik arasındaki o anları ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
İşte Görkem'in deccallığıyla karşılaştığımız o an:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gelen tepkiler de buraya bırakıyoruz:
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
abdullah öcalan bile görkemden daha şereflidir
görkem ne yaptın lan herkesi korkutmusun🤣🤣🤣🤣
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.