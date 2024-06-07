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Görkem'in Deccallığını Gören Kızılcık Şerbeti İzleyicilerinin Nutku Tutuldu

Görkem'in Deccallığını Gören Kızılcık Şerbeti İzleyicilerinin Nutku Tutuldu

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
07.06.2024 - 22:43 Son Güncelleme: 07.06.2024 - 23:03

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finaliyle ekranlara geldi. Yeni gelinimiz Görkem'in Pembe'ye karşı restiyle şok olmakla beraber Görkem'in deccal modunu açtığı anlarla resmen dumur olduk.

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Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 2. sezon finaliyle ekranlardaki yerini aldı.

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 2. sezon finaliyle ekranlardaki yerini aldı.

Heyecandan hop oturtup hop kaldıran bir bölümle daha şimdiden heyecan uyandıran Şerbomuz bölümün başından beri sosyal medyada gündemde.

Heyecandan hop oturtup hop kaldıran bir bölümle daha şimdiden heyecan uyandıran Şerbomuz bölümün başından beri sosyal medyada gündemde.

Pembe'nin Nilay'dan tüm gerçekleri öğrenmesi üzerine Görkem'i kovmaya gitmesiyle heyecan tavan yapsa da Görkem'in Pembe'ye resti daha da dumur eden cinstendi.

Pembe'nin Nilay'dan tüm gerçekleri öğrenmesi üzerine Görkem'i kovmaya gitmesiyle heyecan tavan yapsa da Görkem'in Pembe'ye resti daha da dumur eden cinstendi.

Pembe'ye çektiği restle tüylerimizi diken diken eden Görkem'in delilikle dahilik arasındaki o anları ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Pembe'ye çektiği restle tüylerimizi diken diken eden Görkem'in delilikle dahilik arasındaki o anları ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

İşte Görkem'in deccallığıyla karşılaştığımız o an:

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Gelen tepkiler de buraya bırakıyoruz:

Gelen tepkiler de buraya bırakıyoruz:
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Osman Elmallı

abdullah öcalan bile görkemden daha şereflidir

gmzebrkts

görkem ne yaptın lan herkesi korkutmusun🤣🤣🤣🤣

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