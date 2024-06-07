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Cüneyd Efendi'ye O da Hayran: Aslıhan Gürbüz, Rol Almak İstediği Dizileri Açıkladı!

Cüneyd Efendi'ye O da Hayran: Aslıhan Gürbüz, Rol Almak İstediği Dizileri Açıkladı!

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
07.06.2024 - 20:44

2. Sayfa kameralarına konuşan oyuncu Aslıhan Gürbüz, bu sezon çok fazla dizi izlediğinin altını çizip rol almak isteyeceği dizileri sıraladı.

KAYNAK: 2. Sayfa

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Son olarak Masumlar Apartmanı ile televizyonda izlediğimiz Aslıhan Gürbüz, bu işin ardından televizyona ara verirken, 2. Sayfa kameralarına verdiği röportajla sevenlerini heyecanlandırdı.

Son olarak Masumlar Apartmanı ile televizyonda izlediğimiz Aslıhan Gürbüz, bu işin ardından televizyona ara verirken, 2. Sayfa kameralarına verdiği röportajla sevenlerini heyecanlandırdı.

Bu sezon çok fazla dizi izlediğini belirten Gürbüz, çok iyi diziler yapıldığının altını çizerken, en çok izlediği dizileri de sıraladı.

Bu sezon çok fazla dizi izlediğini belirten Gürbüz, çok iyi diziler yapıldığının altını çizerken, en çok izlediği dizileri de sıraladı.

Bahar, Kızıl Goncalar ve Sandık Kokusu dizilerini izlediğini söyleyen Gürbüz, ''Kızıl Goncalar, Bahar ve Sandık Kokusu. Hem oyuncuyu tatmin edecek işler hem de seyircide karşılığı olan işler.'' dedi.

Bahar, Kızıl Goncalar ve Sandık Kokusu dizilerini izlediğini söyleyen Gürbüz, ''Kızıl Goncalar, Bahar ve Sandık Kokusu. Hem oyuncuyu tatmin edecek işler hem de seyircide karşılığı olan işler.'' dedi.

Gürbüz ayrıca "Hangi dizilerde yer almak isterdiniz? sorusuna yine bu üç dizinin ismini verdi.

Gürbüz ayrıca "Hangi dizilerde yer almak isterdiniz? sorusuna yine bu üç dizinin ismini verdi.

İşte o anlar:

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