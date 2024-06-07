Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Serkan Tınmaz'dan Duygulandıran Veda Paylaşımı

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde adeta yaprak dökümü yaşanmıştı. 4 oyuncunun birden veda ettiği diziden ayrılan isimlerden biri de Umut'u canlandıran Serkan Tınmaz olurken, Tınmaz'dan duygulandıran bir veda paylaşımı geldi.