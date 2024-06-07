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Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Serkan Tınmaz'dan Duygulandıran Veda Paylaşımı

Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Serkan Tınmaz'dan Duygulandıran Veda Paylaşımı

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
07.06.2024 - 20:25

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde adeta yaprak dökümü yaşanmıştı. 4 oyuncunun birden veda ettiği diziden ayrılan isimlerden biri de Umut'u canlandıran Serkan Tınmaz olurken, Tınmaz'dan duygulandıran bir veda paylaşımı geldi.

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Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde resmen yaprak dökümü yaşanacak.

Show TV'nin fenomen haline gelen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinde resmen yaprak dökümü yaşanacak.

Kaos ve entrikanın tavan yaptığı dizide Serkan Tınmaz, Müjde Uzman, Selin Türkmen ve Yiğit Kirazcı diziye veda eden isimler arasında yer alırken, oyunculardan paylaşımlar gelmeye başladı.

Kaos ve entrikanın tavan yaptığı dizide Serkan Tınmaz, Müjde Uzman, Selin Türkmen ve Yiğit Kirazcı diziye veda eden isimler arasında yer alırken, oyunculardan paylaşımlar gelmeye başladı.

Dizinin Çimen'i Selin Türkmen'in vedasını burada paylaşmıştık:

Türkmen'in ardından bir veda da Umut'u canlandıran Serkan Tınmaz'dan geldi.

Türkmen'in ardından bir veda da Umut'u canlandıran Serkan Tınmaz'dan geldi.

Setten fotoğraflar paylaşarak veda paylaşımı yapan Tınmaz'ın mesajı ise Şerbo fanlarını epey duygulandırdı.

Setten fotoğraflar paylaşarak veda paylaşımı yapan Tınmaz'ın mesajı ise Şerbo fanlarını epey duygulandırdı.

İşte o paylaşım:

İşte o paylaşım:
twitter.com

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