Sezon Finali Yapacak Olan Kızılcık Şerbeti'nin Final Bölümünün Kamera Arkası Görüntüleri Yayınlandı

'Kızılcık Şerbeti', televizyon dünyasında adeta bir fırtına gibi eserek, en çok konuşulan diziler arasında yerini aldı. Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen bu dizi, adeta bir fenomen haline geldi. Kendine özgü hikayesi ve etkileyici karakterleri ile 'Kızılcık Şerbeti', televizyon ekranlarında iz bırakan yapımlar arasında kendine sağlam bir yer edindi.