Sıla Türkoğlu'nun Emir Can İğrek Klibindeki Halleri Şerbo İzleyicilerine Goygoy Malzemesi Oldu

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, Emir Can İğrek'in 'Bir Karanfil' adlı yeni şarkısının klibinde rol aldı. İğrek'le partner olarak kamera karşısına çıkan Türkoğlu'nun klipteki anları kısa sürede gündem olurken, Şerbo fanları o anları goygoy malzemesi yaptı.