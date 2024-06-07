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Sıla Türkoğlu'nun Emir Can İğrek Klibindeki Halleri Şerbo İzleyicilerine Goygoy Malzemesi Oldu

Sıla Türkoğlu'nun Emir Can İğrek Klibindeki Halleri Şerbo İzleyicilerine Goygoy Malzemesi Oldu

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
07.06.2024 - 19:30 Son Güncelleme: 07.06.2024 - 20:27

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, Emir Can İğrek'in 'Bir Karanfil' adlı yeni şarkısının klibinde rol aldı. İğrek'le partner olarak kamera karşısına çıkan Türkoğlu'nun klipteki anları kısa sürede gündem olurken, Şerbo fanları o anları goygoy malzemesi yaptı.

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Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu, hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı.

Emir Can İğrek'in "Bir Karanfil" adlı yeni şarkısının klibinde rol alan Türkoğlu, burada İğrek ile partner olurken o halleri kısa sürede gündem oldu.

Emir Can İğrek'in "Bir Karanfil" adlı yeni şarkısının klibinde rol alan Türkoğlu, burada İğrek ile partner olurken o halleri kısa sürede gündem oldu.

Klipte evli ve çocuklu bir kadını canlandıran Türkoğlu'nun o halleri özellikle Kızılcık Şerbeti fanlarının radarına takılırken, haliyle goygoyunu da yapmayı ihmal etmediler.

Klipte evli ve çocuklu bir kadını canlandıran Türkoğlu'nun o halleri özellikle Kızılcık Şerbeti fanlarının radarına takılırken, haliyle goygoyunu da yapmayı ihmal etmediler.

İşte o tepkilerden bazıları:

İşte o tepkilerden bazıları:
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