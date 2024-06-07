Kızılcık Şerbeti'nin Sezon Finaline Saatler Kala Dizinin Çimen'inden Duygusal Bir Veda Mesajı Geldi
Kızılcık Şerbeti'nin Sezon Finaline Saatler Kala Dizinin Çimen'inden Duygusal Bir Veda Mesajı Geldi
Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam sezon finalini yapıyor. Diziye veda eden oyunculardan biri olan Selin Türkmen Instagram'da paylaştığı veda mesajıyla hayranlarını daha şimdiden duygulandırdı. Detaylar içerikte!
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Show TV'nin reytingi bol dizisi 'Kızılcık Şerbeti' bu akşam (7 Haziran) sezon finaliyle ekranlara yaz tatili arası veriyor.
Diziyi takip edenler bilir; sezonun sonunda adeta dizide yaprak dökümü yaşanmıştı. Sezon finalinde diziden Yiğit Kirazcı, Serkan Tınmaz, Müjde Uzman ve Selin Türkmen'in ayrılacağını öğrenmiştik.
Her oyuncunun kendine has bir ayrılma sebebi vardı. Çimen’i oynayan Selin Türkmen de okul hayatına devam etmek istediği için Kızılcık Şerbeti’nden ayrıldığını açıklamıştı.
Sezon finaline saatler kala dizinin Çimen'i Selin Türkmen'den duygusal bir veda mesajı geldi. Türkmen Instagram hesabında paylaştığı hikayede "Vedalardan pek hoşlanmasam da bu yazıyı hem size hem kendime borç bildim" cümlesiyle duygularını dile getirdi.
Tabii dizinin hayranlarından Türkmen'e veda mesajları gelmeye başladı. Bakalım Kızılcık Şerbeti dizisinin final bölümünde izleyicileri neler bekliyor? Takipteyiz.
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