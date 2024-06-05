Kızılcık Şerbo'nun Fatih'i Doğukan Güngör'ün Her Sezon Finali Çekiminden Sonra Sesinin Kısılması Dikkat Çekti

Kızılcık Şerbeti kaosunu da yanına alarak 7 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Büyük sezon finali fragmanlarında akıl sınırlarımızla oynayacak olayların yaşanacağını görmemizin ardından, bir etkinliğe katılan Doğukan Güngör'ün sesinin kısıklığı dikkat çekti. Ancak bu durumun tam bir yıl önce de yaşandığı izleyiciler tarafından fark edildi.