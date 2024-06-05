Kızılcık Şerbo'nun Fatih'i Doğukan Güngör'ün Her Sezon Finali Çekiminden Sonra Sesinin Kısılması Dikkat Çekti
Kızılcık Şerbo'nun Fatih'i Doğukan Güngör'ün Her Sezon Finali Çekiminden Sonra Sesinin Kısılması Dikkat Çekti
Kızılcık Şerbeti kaosunu da yanına alarak 7 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Büyük sezon finali fragmanlarında akıl sınırlarımızla oynayacak olayların yaşanacağını görmemizin ardından, bir etkinliğe katılan Doğukan Güngör'ün sesinin kısıklığı dikkat çekti. Ancak bu durumun tam bir yıl önce de yaşandığı izleyiciler tarafından fark edildi.
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TV ekranlarının "kaossa kaos" diyerek sınırları zorlayan dizisi Kızılcık Şerbeti, 7 Haziran'da sezon finali yapmaya hazırlanıyor.
Ancak "Aaa nasıl olur? Nilay tüm bunları nereden öğrendi?" şaşkınlığını yaşadığımız bir bölümle Nilay yine ve yeniden bazı bombaları patlatacak biliyorsunuz ki.
"Daha ne olabilir ki?" derken daha fazlasını yaşatmaya ant içen senaristleri sayesinde şok sınırlarını aştığımız dizide bizi neler bekliyor, çok yakında göreceğiz.
Dizinin merkezinde yer alan Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette röportaj vermişti.
Dikkatli bir izleyici de geçen sezon da aynı durumun yaşandığını dile getirdi.
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E tabii Şerbo etkisi 😅
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Görkem'e bağırmaktan demek ki...
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