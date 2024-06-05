NOW TV'nin Yeni Sezon Dizisi Kötü Kan'da Ertan Saban'ın Partneri Belli Oldu!

Diziler ve programlar için sezonun sonu gelirken TV kanalları yeni sezon hazırlıklarına çoktan başladı bile. NOW TV'nin yeni sezon için duyurduğu ilk dizi olan Kötü Kan'ın oyuncuları da netleşmeye başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ertan Saban'ın başrol oynayacağı dizide partneri belli oldu!