NOW TV'nin Yeni Sezon Dizisi Kötü Kan'da Ertan Saban'ın Partneri Belli Oldu!
NOW TV'nin Yeni Sezon Dizisi Kötü Kan'da Ertan Saban'ın Partneri Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
Diziler ve programlar için sezonun sonu gelirken TV kanalları yeni sezon hazırlıklarına çoktan başladı bile. NOW TV'nin yeni sezon için duyurduğu ilk dizi olan Kötü Kan'ın oyuncuları da netleşmeye başladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ertan Saban'ın başrol oynayacağı dizide partneri belli oldu!
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NOW TV'de diziler sezon finali ya da final sürecine girdi ve kanalda hiç vakit kaybedilmeden gelecek sezonla ilgili yeni anlaşmalar yapılmaya başlandı.
2. sezon için şansı son anda kapan Yabani'nin yapımcısı NTC Medya, kanalda ikinci bir dizi için anlaşma yaptı.
Sevilen oyuncu Ertan Saban'ın Kartal rolüyle başrol olacağı Kötü Kan adlı dizide partneri de netlik kazandı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin kadın başrolü Damla Sönmez olacak.
Haziran ayında sete çıkması planlanan dizide Sönmez, Nazan rolüne hayat verecek.
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aman kesin 5 bölüm falan sürer 🤣🤣🤣🤣