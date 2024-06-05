Zahide Yetiş'in Programında Kız Çocuğuna Baba Şiddeti! Bağırarak Üstüne Yürüyüp, Tokat Attı

Zahide Yetiş ile 'Yeniden Başlasak' programına konuk olan bir baba, canlı yayında küfürler ederek kızına şiddet uyguladı.
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Star TV'de yayınlanan Zahide Yetiş ile 'Yeniden Başlasak' programında skandal bir olay yaşandı.
Paravanın arkasındaki adamın üstüne yürüyerek tepki gösteren baba stüdyo ekibi tarafından yerine getirildi.
Oturduğu yerden yeniden küfürler etmeye başlayan baba, kızına doğru yönelerek tokat attı. Olay anı yayın geriden gelmesine rağmen televizyon ekranlarına verildi.
İşte o anlar 📹
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