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Zahide Yetiş'in Programında Kız Çocuğuna Baba Şiddeti! Bağırarak Üstüne Yürüyüp, Tokat Attı

Zahide Yetiş'in Programında Kız Çocuğuna Baba Şiddeti! Bağırarak Üstüne Yürüyüp, Tokat Attı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.06.2024 - 16:55

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Zahide Yetiş ile 'Yeniden Başlasak' programına konuk olan bir baba, canlı yayında küfürler ederek kızına şiddet uyguladı.

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Star TV'de yayınlanan Zahide Yetiş ile 'Yeniden Başlasak' programında skandal bir olay yaşandı.

Star TV'de yayınlanan Zahide Yetiş ile 'Yeniden Başlasak' programında skandal bir olay yaşandı.

Paravanın arkasındaki adamın üstüne yürüyerek tepki gösteren baba stüdyo ekibi tarafından yerine getirildi.

Paravanın arkasındaki adamın üstüne yürüyerek tepki gösteren baba stüdyo ekibi tarafından yerine getirildi.

Oturduğu yerden yeniden küfürler etmeye başlayan baba, kızına doğru yönelerek tokat attı. Olay anı yayın geriden gelmesine rağmen televizyon ekranlarına verildi.

Oturduğu yerden yeniden küfürler etmeye başlayan baba, kızına doğru yönelerek tokat attı. Olay anı yayın geriden gelmesine rağmen televizyon ekranlarına verildi.

İşte o anlar 📹

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