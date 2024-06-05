Görüş Bildir
Haberler
Video
3 Aylık Bebek Üzerinden Cinsel İçerikli Espri Yapan Komedyen, Bebeğin Babası Tarafından Yumruklandı

3 Aylık Bebek Üzerinden Cinsel İçerikli Espri Yapan Komedyen, Bebeğin Babası Tarafından Yumruklandı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.06.2024 - 15:11

İçerik Devam Ediyor

Komedyen Jaime Caravaca'nin Madrid'deki gösterisine çıkan bir baba, komedyenle sosyal medyada yaşadığı bir tartışma sonrası 3 aylık oğluyla ilgili cinsel içerikli espri yapan komedyene yumruk attı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Olay pazartesi günü, İspanyol komedyen Jaime Caravaca'nın Madrid'deki sahnesinde patlak verdi. İspanyol baba, 3 aylık oğlu ile fotoğrafını paylaşarak 'Gurur ve sevinç' notunu düştü.

Olay pazartesi günü, İspanyol komedyen Jaime Caravaca'nın Madrid'deki sahnesinde patlak verdi. İspanyol baba, 3 aylık oğlu ile fotoğrafını paylaşarak 'Gurur ve sevinç' notunu düştü.

Komedyen Jaime Caravaca ise bu fotoğrafa cinsel içerikli bir yorumda bulundu. Yoruma aşırı sinirlenen baba İspanyol komedyenin gösterisinde sahneye çıkarak Caravaca'ya yumruk attı.

Komedyen Jaime Caravaca ise bu fotoğrafa cinsel içerikli bir yorumda bulundu. Yoruma aşırı sinirlenen baba İspanyol komedyenin gösterisinde sahneye çıkarak Caravaca'ya yumruk attı.

Öfkeli babanın sahneye çıkarak komedyeni yumrukladığı anlar; 📹

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
165
23
3
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın