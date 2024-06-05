3 Aylık Bebek Üzerinden Cinsel İçerikli Espri Yapan Komedyen, Bebeğin Babası Tarafından Yumruklandı

Komedyen Jaime Caravaca'nin Madrid'deki gösterisine çıkan bir baba, komedyenle sosyal medyada yaşadığı bir tartışma sonrası 3 aylık oğluyla ilgili cinsel içerikli espri yapan komedyene yumruk attı.
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Olay pazartesi günü, İspanyol komedyen Jaime Caravaca'nın Madrid'deki sahnesinde patlak verdi. İspanyol baba, 3 aylık oğlu ile fotoğrafını paylaşarak 'Gurur ve sevinç' notunu düştü.
Komedyen Jaime Caravaca ise bu fotoğrafa cinsel içerikli bir yorumda bulundu. Yoruma aşırı sinirlenen baba İspanyol komedyenin gösterisinde sahneye çıkarak Caravaca'ya yumruk attı.
Öfkeli babanın sahneye çıkarak komedyeni yumrukladığı anlar; 📹
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