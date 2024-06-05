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Büyük Meme Seven Erkeklerin Fakir Olduğunu Anlatan Video Gündemde

Büyük Meme Seven Erkeklerin Fakir Olduğunu Anlatan Video Gündemde

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.06.2024 - 10:55

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YouTube üzerinde akademik konulara ilişkin bilgilendirici videolar çeken Akedemiklink kanalında, erkeklerin büyük meme sevgisinin cinsellikle ilgili olmadığı, fakirlikle ilgili olduğu açıklandı. 

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Erkeğin meme tercihinin sınıfsal olduğunu anlatan kişi sosyal medyada gündem oldu.

Erkeğin meme tercihinin sınıfsal olduğunu anlatan kişi sosyal medyada gündem oldu.

Videoda verilen bilgiye göre, erkeğin göğüs büyüklüğü tercihi ekonomik durumunu gösteriyor. Buna göre, zengin ve varlıklı kişiler küçük memeli kadınları çekici bulurken, maddi durumu iyi olmayan kişiler ise daha büyük memeli kadınları çekici buluyor.

Videoda verilen bilgiye göre, erkeğin göğüs büyüklüğü tercihi ekonomik durumunu gösteriyor. Buna göre, zengin ve varlıklı kişiler küçük memeli kadınları çekici bulurken, maddi durumu iyi olmayan kişiler ise daha büyük memeli kadınları çekici buluyor.

Videoda yer alan bir diğer araştırmaya göre ise erkeklerin karnının doyması halinde meme tercihlerinin de küçüldüğü bilgisi yer alıyor. İşte o bilgiler 📹

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