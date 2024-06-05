Denizde Hareketli Anlar: Dubanın Üzerinde Uyuya Kalan 4 Kişi Mahsur Kaldı
Denizde Hareketli Anlar: Dubanın Üzerinde Uyuya Kalan 4 Kişi Mahsur Kaldı
Yalova Çiftlikköy sahilinde denize giren 4 kişi bir süre sonra kıyıya bağlı dubanın üzerine çıkarak uykuya daldı. Akıntıda sürüklenerek mahsur kalan 4 genç kurtarıldı.
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Çiftlikköy sahilinde denize giren 4 kişi bir süre sonra kıyıya bağlı dubanın üzerine çıkarak uykuya daldı. İddiaya göre kıyıdaki duba bağlı halatın kopmasıyla açık denize sürüklenmeye başladı.
Uyandıklarında denizde sürüklendiklerini fark eden 4 kişi cep telefonlarıyla Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak, yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Bir süre sonra denizde sürüklenen ve üzerinde 4 kişinin bulunduğu dubanın yeri tespit edildi. Dubayı halatla botlara bağlayan ekipler 4 kişiyi kurtardı.
Kıyıya çıkartılarak sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişinin durumlarının iyi olduğu belirlendi.
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Olay yerinden görüntüler:
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