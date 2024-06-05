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Denizde Hareketli Anlar: Dubanın Üzerinde Uyuya Kalan 4 Kişi Mahsur Kaldı

Denizde Hareketli Anlar: Dubanın Üzerinde Uyuya Kalan 4 Kişi Mahsur Kaldı

Yalova
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.06.2024 - 08:25

Yalova Çiftlikköy sahilinde denize giren 4 kişi bir süre sonra kıyıya bağlı dubanın üzerine çıkarak uykuya daldı. Akıntıda sürüklenerek mahsur kalan 4 genç kurtarıldı.

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Çiftlikköy sahilinde denize giren 4 kişi bir süre sonra kıyıya bağlı dubanın üzerine çıkarak uykuya daldı. İddiaya göre kıyıdaki duba bağlı halatın kopmasıyla açık denize sürüklenmeye başladı.

Çiftlikköy sahilinde denize giren 4 kişi bir süre sonra kıyıya bağlı dubanın üzerine çıkarak uykuya daldı. İddiaya göre kıyıdaki duba bağlı halatın kopmasıyla açık denize sürüklenmeye başladı.

Uyandıklarında denizde sürüklendiklerini fark eden 4 kişi cep telefonlarıyla Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak, yardım istedi.

Uyandıklarında denizde sürüklendiklerini fark eden 4 kişi cep telefonlarıyla Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak, yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Bir süre sonra denizde sürüklenen ve üzerinde 4 kişinin bulunduğu dubanın yeri tespit edildi. Dubayı halatla botlara bağlayan ekipler 4 kişiyi kurtardı.

Bir süre sonra denizde sürüklenen ve üzerinde 4 kişinin bulunduğu dubanın yeri tespit edildi. Dubayı halatla botlara bağlayan ekipler 4 kişiyi kurtardı.

Kıyıya çıkartılarak sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişinin durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Kıyıya çıkartılarak sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişinin durumlarının iyi olduğu belirlendi.
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Olay yerinden görüntüler:

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