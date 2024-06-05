Selçuk Ural'dan Oğlu Hakan Ural Hakkında Çok Konuşulacak Sözler
Selçuk Ural'dan Oğlu Hakan Ural Hakkında Çok Konuşulacak Sözler
Selçuk Ural'dan oğlu Hakan Ural hakkında çok konuşulacak sözler geldi. Selçuk Ural, iktidara yakınlığıyla bilinen oğlu hakkında 'Hakkında yazılanları okuyunca içim acıyor' dedi.
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Enver Aysever'in YouTube kanalındaki yayınına konuk olan 70'li yılların zirvedeki isimlerinden, müzisyen ve oyuncu Selçuk Ural, Aysever'in sorularını yanıtladı.
Müzisyen ve oyuncu Selçuk Ural, oğlu Hakan Ural'a 'tek gecelik ilişkimin ürünü' demişti. Oğluyla görüşmediği bilinen Selçuk Ural, Hakan Ural'a yönelik sözleriyle yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
"Hakan Ural'ın kanaat önderi olarak Türkiye'ye fikir verebilecek eğitimde olduğunu düşünüyor musunuz" sorusuna "hayır" yanıtını verdi.
Oğlunun programlarını bugüne kadar hiç izlemediğini belirten Selçuk Ural, "Hakkında yazılanları okuyunca içim acıyor. O da bir gün büyüyünce bunların farkına varır" diye konuştu.
Selçuk Ural geçtiğimiz aylarda da "Hakan Ural ile görüşüyor musunuz?" sorusunda "Devlet erkanı bizi barıştırmak istedi, benim öyle bir oğlum yok. Bir tane kızım var benim" diyerek yanıt vermişti.
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