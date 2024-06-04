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Çuvalla Çöp Konteynerine Atılmış Kadın Cesedi Bulundu

Çuvalla Çöp Konteynerine Atılmış Kadın Cesedi Bulundu

Gaziantep Kadın Cinayetleri
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.06.2024 - 06:33

Gaziantep'te çuvalla çöp konteynerine atılmış kadın cesedi ceset bulundu. Ekiplerin ilk incelemesine göre; yabancı uyruklu 25 yaşlarındaki kadının çevredeki bir evde boğazından bıçaklanıp öldürüldükten sonra çuvala koyularak çöpe atıldığı tespit edildi.

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Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi Eski Dülük Caddesi üzerindeki bir çöp konteynerine çöp atmak isteyen vatandaşlar çuval içerisinde bir kadın cesedi olduğunu fark etti.

Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi Eski Dülük Caddesi üzerindeki bir çöp konteynerine çöp atmak isteyen vatandaşlar çuval içerisinde bir kadın cesedi olduğunu fark etti.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra çöp konteynerinde inceleme başlattı. Ekiplerin ilk incelemesi sonrası yabancı uyruklu 25 yaşlarındaki kadının çevredeki bir evde boğazından bıçaklanıp öldürüldükten sonra çuvala koyularak çöpe atıldığı tespit edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra çöp konteynerinde inceleme başlattı. Ekiplerin ilk incelemesi sonrası yabancı uyruklu 25 yaşlarındaki kadının çevredeki bir evde boğazından bıçaklanıp öldürüldükten sonra çuvala koyularak çöpe atıldığı tespit edildi.

Olay sonrası kaçtığı tespit edilen katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Olay sonrası kaçtığı tespit edilen katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.
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