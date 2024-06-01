33 Kadını Öldürüp Domuzlara Yediren Seri Katil, Uğradığı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti
33 Kadını Öldürüp Domuzlara Yediren Seri Katil, Uğradığı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti
Kanada'nın en ünlü seri katillerinden biri olan 74 yaşındaki Robert Pickton, tutulduğu hapishanede bir başka tutuklunun saldırısı sonucu hayatını kaybetti. 33 kadının DNA kalıntıları seri katilin Port Coquitlam'daki domuz çiftliğinde bulunmuştu.
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Reuters haber ajansının aktardığına göre, Pickton Kanada'nın en ünlü seri katillerinden biriydi. 2007 yılında mahkum edilen 74 yaşındaki seri katil Robert Pickton, uyuşturucu bağımlıları ve seks işçilerini öldürmüş, ardından British Columbia'daki bir domuz çiftliğinde cesetleri parçalara ayırmıştı.
Vancouver yakınlarındaki mülkünde ceset kalıntılarının bulunmasının ardından altı kadını öldürmekten suçlu bulunan seri katil, ömür boyu hapse mahkum edilmiş, sonrasında hakkındaki 20 diğer cinayet suçlaması düşürülmüştü. Polisler, Vancouver yakınlarındaki bir çiftlikte domuz çobanı olarak çalışan Pickton'ın kurbanlarının cesetlerini domuzlara yedirerek yok ettiğini kanıtlamıştı.
Açıklamada, mahkumun saldırının ardından tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Pickton'ın öldürdüğü tespit edilen kişiler, tutuklandığı 2002'ye kadar 10 yılı aşkın süre boyunca Vancouver'ın Downtown Eastside mahallesinden kaybolan 60'ı aşkın kadınlardandı. Çoğu yerli olan 33 kadının DNA kalıntıları seri katilin Port Coquitlam'daki domuz çiftliğinde bulundu. 2016 yılında yayınlandıktan saatler sonra Amazon'da satışı durdurulan ve Pickton'ın yazdığı ileri sürülen bir kitapta, hükümlü, masum olduğunu savunuyordu.
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