33 Kadını Öldürüp Domuzlara Yediren Seri Katil, Uğradığı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Kanada'nın en ünlü seri katillerinden biri olan 74 yaşındaki Robert Pickton, tutulduğu hapishanede bir başka tutuklunun saldırısı sonucu hayatını kaybetti. 33 kadının DNA kalıntıları seri katilin Port Coquitlam'daki domuz çiftliğinde bulunmuştu.