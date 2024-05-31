Bodrumspor'un Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: ‘’Mourinho Var Diye Bir Tarafa Sinecek Değiliz’’

''Süper Lig her geçen gün daha da büyük bir marka olacak. Mourinho da çok başarılı, kariyerli bir teknik adam. Çoğu genç teknik adamın rol modeli ligimizde olacak ve belki de karşılaşacağız. Ancak şunu biliyorum, dünyada hiç kimsenin hiç kimseden çok fazla bir üstünlüğü yok. Gerçekten işinize aşıksanız, çalışıyorsanız ve elinizde doğru bir oyuncu grubunuz varsa mutlaka bir yerde karşılığını alıyorsunuz. Biz de Mourinho var, o var bu var diye bir tarafa sinecek değiliz. Kendi bilgi birikimimiz doğrultusunda, tecrübelerimizi katarak mücadelenin içerisine girmeye çalışacağız. Henüz çok erken, biz de Süper Lig yapılanmamızı oluşturalım, ondan sonra daha net şeyler söyleyebilirim ancak daha düne kadar dünya futboluna damga vurmuş bir teknik adamla karşı karşıya gelmek heyecan verici.''