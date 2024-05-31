Bodrumspor'un Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: ‘’Mourinho Var Diye Bir Tarafa Sinecek Değiliz’’
Bodrumspor'un Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: ‘’Mourinho Var Diye Bir Tarafa Sinecek Değiliz’’
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Taşdemir, Galatasaray’ın şampiyonluğu ve Fenerbahçe’nin anlaştığı teknik direktör Jose Mourinho hakkında da konuştu.
‘’Bu başarı birbirine güvenen insanların ve samimiyetin olduğu bir grubun hikâyesi’’
Bu yaz Bodrumspor kaç transfer yapacak?
‘’Geçen sezon Fenerbahçe ve Galatasaray, sonra da diğer takımlar var şeklindeydi görüntü’’
‘’İsmail Kartal rekor kırdığı hâlde başarısız sayılıp gitti’’
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‘’Mourinho var diye bir tarafa sinecek değiliz’’
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