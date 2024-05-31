Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Bodrumspor'un Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: ‘’Mourinho Var Diye Bir Tarafa Sinecek Değiliz’’

Bodrumspor'un Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: ‘’Mourinho Var Diye Bir Tarafa Sinecek Değiliz’’

Teknik direktör
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.05.2024 - 19:42

Bodrum FK, TFF 1. Lig Play-Off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi. Yeşil-beyazlı ekibin deneyimli teknik direktörü İsmet Taşdemir, Onedio’dan Deniz Şen’in sorularını yanıtladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Taşdemir, Galatasaray’ın şampiyonluğu ve Fenerbahçe’nin anlaştığı teknik direktör Jose Mourinho hakkında da konuştu.

Taşdemir, Galatasaray’ın şampiyonluğu ve Fenerbahçe’nin anlaştığı teknik direktör Jose Mourinho hakkında da konuştu.

‘’Bu başarı birbirine güvenen insanların ve samimiyetin olduğu bir grubun hikâyesi’’

‘’Bu başarı birbirine güvenen insanların ve samimiyetin olduğu bir grubun hikâyesi’’

''Bu başarı birbirine güvenen insanların ve samimiyetin olduğu bir grubun hikâyesi. Yanında çok çalışmak, emek harcamak, taksiksel, fiziksel bir sürü şey var ama işin temeli şampiyon olduktan sonra yönetimimizin bize güvenmesi, bizimle devam etmesi. 2. Lig’e çıktığımız ekibimizle devam etmemiz, çalışmalarımızın hep üst seviyede olması diğer sebepler. İşin başına döndüğümüzde inanın bana samimiyet, güven ve çok çalışmak var.''

Bu yaz Bodrumspor kaç transfer yapacak?

Bu yaz Bodrumspor kaç transfer yapacak?

''Biz TFF 2. Lig’den çıktığımız sene nasıl davrandıysak öyle davranacağız. Tabii ki çıktığımız lig Süper Lig, Türkiye’deki en üst lig, bunun bilincindeyiz. Başkanımız, yönetimimizle istişare edip bize faydalı olan oyuncu grubunu, eksik yönlerimizi belirleyeceğiz. Çok erken ama bizim takımımızda çok fazla sirkülasyon olmayacaktır, bunu söyleyebilirim. Herkes önce ‘Düşerler’ diyecektir, 1. Lig’e çıkarken de bunlar söylenmişti.  1. Lig’deki ilk maçımızda sadece 1 yeni oyuncumuz vardı. Süper Lig’de de aynısı olacak değil tabii ama takımımızın yapısına uygun isimleri belirleyeceğiz. Türk futboluna sunduğumuz isimler de var, Onların Süper Lig’de çok daha iyi olacağına inanıyorum.''

‘’Geçen sezon Fenerbahçe ve Galatasaray, sonra da diğer takımlar var şeklindeydi görüntü’’

‘’Geçen sezon Fenerbahçe ve Galatasaray, sonra da diğer takımlar var şeklindeydi görüntü’’

''Geçen sezon Süper Lig’de çok uç bir mücadele vardı. Birinci takım 102, ikinci takım 99 puan aldı. Belki de lig tarihinde iki takımın kıyasıya bu kadar başarılı olduğu ve birinin bu kadar başarılı olmasına rağmen saf dışı kaldığı bir sezon olmamıştır. Çekişmeliydi ama kadro yapılarıyla iki takım arasında geçen bir lig oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray, sonra da diğer takımlar var şeklindeydi görüntü.''

‘’İsmail Kartal rekor kırdığı hâlde başarısız sayılıp gitti’’

‘’İsmail Kartal rekor kırdığı hâlde başarısız sayılıp gitti’’

''Bazı camialarda ne kadar başarılı olursanız olun sonunu getiremediğiniz zaman başarısızsınız. İsmail Hoca da bunu yaşadı. Artılarını eksilerini tartışmak ne haddime ne de bilgime ama sadece lig tarihine baktığımız zaman 99 puanın toplandığı bir dönem daha yok diye biliyorum. Rekor kırdığı hâlde başarısız sayılıp gitti ama maalesef bu büyük camiaların beklentileri tamamen şampiyonluk. Bunu farklı kulüplerde ben de yaşadım.''

İçeriğin Devamı Aşağıda

‘’Mourinho var diye bir tarafa sinecek değiliz’’

‘’Mourinho var diye bir tarafa sinecek değiliz’’

''Süper Lig her geçen gün daha da büyük bir marka olacak. Mourinho da çok başarılı, kariyerli bir teknik adam. Çoğu genç teknik adamın rol modeli ligimizde olacak ve belki de karşılaşacağız. Ancak şunu biliyorum, dünyada hiç kimsenin hiç kimseden çok fazla bir üstünlüğü yok. Gerçekten işinize aşıksanız, çalışıyorsanız ve elinizde doğru bir oyuncu grubunuz varsa mutlaka bir yerde karşılığını alıyorsunuz. Biz de Mourinho var, o var bu var diye bir tarafa sinecek değiliz. Kendi bilgi birikimimiz doğrultusunda, tecrübelerimizi katarak mücadelenin içerisine girmeye çalışacağız. Henüz çok erken, biz de Süper Lig yapılanmamızı oluşturalım, ondan sonra daha net şeyler söyleyebilirim ancak daha düne kadar dünya futboluna damga vurmuş bir teknik adamla karşı karşıya gelmek heyecan verici.''

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın