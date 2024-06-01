Pervin Buldan’dan, Tansu Çiller’i Kızdıracak Paylaşım: 'Senin Eşin Yatağında Öldü, Bizimkiler Senin Emrinle'
Pervin Buldan’dan, Tansu Çiller’i Kızdıracak Paylaşım: 'Senin Eşin Yatağında Öldü, Bizimkiler Senin Emrinle'
Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller'in ölüm haberi sonrası DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan'dan paylaşım geldi. Buldan, Çiller'e “Senin eşin yatağında öldü bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle” dedi.
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van Milletvekili Pervin Buldan, 90’lı yıllarda Başbakanlık yapan Tansu Çiller’in bugün hayatını kaybeden eşi Özer Uçuran Çiller ile ilgili sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.
Çiller’in 90’lı yıllarda PKK’ye yardım eden iş insanlarının listesinin ellerinde olduğunu iddia ettiği dönemde faili meçhul cinayetle katledilen eşi Savaş Buldan'ın ölümünü hatırlatarak, "Senin eşin yatağında öldü bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle" dedi.
"Ne kadar manidar değil mi Tansu Çiller? Bugün 1 Haziran. 3 Haziran yani iki gün sonra Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay’ın 30. katledilme yıldönümleri. Senin eşin yatağında öldü bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle."
İşte o paylaşım:
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