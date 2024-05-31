MMA Dövüşçüsü Kaan Kazgan Saldırıya Uğradı: Defalarca Yumruk Salladı
MMA Dövüşçüsü Kaan Kazgan Saldırıya Uğradı: Defalarca Yumruk Salladı
MMA Dövüşçüsü Kaan Kazgan, katıldığı bir spor müsabakasında saldırıya uğradı.
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Boks müsabakasını izlemek için seyirciler arasında bulunan Profesyonel MMA Dövüşçüsü Kaan Kazgan, oturduğu esnada, daha önce kozlarını ringde paylaştığı 2018 MMA Türkiye Şampiyonu Batuhan Çarbuğa tarafından saldırıya uğradı.
Kazgan'a arkadan yaklaşan Çarbuğa, defalarca yumruk salladı. Spor müsabakasındaki görevliler ve çevredekiler duruma müdahale etti. Çarbuğa daha sonra kendisini ayıran şahıslara da tekme ve yumruk sallamaya çalıştı. Kavganın görüntüleri sosyal medyada yayılırken, korku dolu anlar kaydedildi.
İşte o anlar:
Olayın duyulması sonrası Kazgan'dan bir paylaşım geldi.
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