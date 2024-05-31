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Tatil Kasabasında Penis Kostümleri, Şişme Bebekler Yasaklandı

Tatil Kasabasında Penis Kostümleri, Şişme Bebekler Yasaklandı

İspanya
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.05.2024 - 23:21

İspanya'daki bir tatil kasabası, dikkat çeken bir yasaklara imza attı. Artık kasabada şişme bebekler ve dev penis kostümleri halka açık yerlerde sergilenemeyecek. 

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İspanya’nın Costa Brava bölgesinde bulunan Platja d'Aro isimli tatil bölgesinde 12 bin 500 kişi yaşıyor.

İspanya’nın Costa Brava bölgesinde bulunan Platja d'Aro isimli tatil bölgesinde 12 bin 500 kişi yaşıyor.

Tatil bölgesi, birçok turizm şirketinin seyahat paketleriyle birlikte bekarlığa veda partileri için popüler bir destinasyon haline geldi. Kasabanın sadece bir hafta sonunda nüfusunun 300 bine kadar çıktığı biliniyor.Son zamanlarda kasabada düğün öncesi kutlamaların kontrolden çıktığını ve yerel halkın huzurunu tehdit ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Maurici Jiménez, yeni bir yönetmelik yürürlüğe soktu.

Tatil bölgesi, birçok turizm şirketinin seyahat paketleriyle birlikte bekarlığa veda partileri için popüler bir destinasyon haline geldi. Kasabanın sadece bir hafta sonunda nüfusunun 300 bine kadar çıktığı biliniyor.Son zamanlarda kasabada düğün öncesi kutlamaların kontrolden çıktığını ve yerel halkın huzurunu tehdit ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Maurici Jiménez, yeni bir yönetmelik yürürlüğe soktu.

Yönetmeliğe göre insanların cinsel organları temsil eden giysi ve aksesuar giyerek halka açık yerlere çıkması yasaklandı. Şişme bebeklerin de yasaklandığı yönetmelikle kasabada çıplak veya iç çamaşırı ile dolaşanlara da ceza kesileceği belirtiliyor.Söz konusu yönetmeliğin ihlal edilmesi durumunda 325 ila bin 627 dolar arasında değişen cezalar öngörülüyor. Jiménez, eğer bir seçenek olsaydı, gelin ve damatların gürültülü partilerini tamamen yasaklamayı düşüneceğini de söyledi.

Yönetmeliğe göre insanların cinsel organları temsil eden giysi ve aksesuar giyerek halka açık yerlere çıkması yasaklandı. Şişme bebeklerin de yasaklandığı yönetmelikle kasabada çıplak veya iç çamaşırı ile dolaşanlara da ceza kesileceği belirtiliyor.Söz konusu yönetmeliğin ihlal edilmesi durumunda 325 ila bin 627 dolar arasında değişen cezalar öngörülüyor. Jiménez, eğer bir seçenek olsaydı, gelin ve damatların gürültülü partilerini tamamen yasaklamayı düşüneceğini de söyledi.
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