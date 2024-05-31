Depremde Hayatını Kaybedenlerin Aileleri Gözyaşları İçinde Ersan Şen'e Tepki: "Senin Paraya mı İhtiyacın Var"
Depremde Hayatını Kaybedenlerin Aileleri Gözyaşları İçinde Ersan Şen'e Tepki: "Senin Paraya mı İhtiyacın Var"
51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasında mütalaa açıklandı. Duruşma sonrası hayatını kaybedenlerin yakınları sanık avukatı Ersan Şen'e gözyaşları içinde isyan etti.
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Deprem felaketinde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep’teki Furkan Apartmanı ile ilgili 6. duruşma görüldü.
Duruşmada Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden gelen rapora itiraz eden avukatlar, tutuksuz yargılanan sanıkların binanın yıkılmasında ihmali bulunduğunu belirterek yeni bilirkişi raporu talep etti. Avukatlar, bu nedenle tutuksuz sanıkların tekrar tutuklanmasını istedi. Duruşma sırasında savcılık makamı mütalaasını açıkladı. Savcılık makamının mütalaasında tutuksuz sanıklar F.Ö. ve E.Ö. ile Y.Ş.Y. hakkında ‘Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan üst sınırdan ceza istenirken, N.A. hakkında ise beraat talep edildi.
Savunmaların ardından 4 sanığın tutuksuz yargılanmalarının devamına karar veren mahkeme heyeti, firari 2 sanığın dosyasının ise ayrılmasına hükmederek duruşmayı 19 Temmuz’a erteledi.
Firari sanıklar A.D.S. ile kardeşi H.H.S.'nin avukatı Ersan Şen'in müvekkilleri hakkında kırmızı bülten kararının kaldırılması ve tutuklanmama güvencesine yönelik talebi ise duruşma sırasında tansiyonun yükselmesine neden oldu.
Duruşma sonrası adliyeden çıkış yapmak isteyen avukat Şen, ölenlerin yakınlarının sözlü saldırısı ve tepkisine maruz kalırken gruptaki bazı kişiler de fiziki saldırı girişiminde bulundu. Şen, polis eşliğinde adliyeden çıkış yaptı.
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Duruşma sonrası adliye önünde toplanan ölenlerin yakınları ise gözyaşı dökerek 'adalet arıyoruz' dedi. Aileler adına konuşan mağdur bir vatandaş, "Biz sadece ailelerimizi kaybetmedik. Biz mutluluğumuzu, insanlığımızı kaybettik. Her şeyimizi toprağa gömdük. Biz adalet arıyoruz. Bilirkişi raporunda her şey kanıtlı bir şekilde ortayken tutuklanmaların ertelenmesi söz konusu. Biz adalet arıyoruz. Lütfen bize destek olun, sesimize ses olun. Sesimizi duyan var mı" diyerek tepki gösterdi.
Bir başka mağdur ise "Bizim binamız depremden yıkılmadı, kolon kesilmesi nedeniyle yıkıldı. Buna rağmen serbest bırakıldılar" diye konuştu. Aileler, Ersan Şen'in güvence istemesine de tepki gösterdi. Şen'e tepki gösteren vatandaşlardan bir tanesi ise "Senin paraya mı ihtiyacın var" dedi.
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