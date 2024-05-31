Uçak Eleştirilerine Bakan Mehmet Özhaseki'den Yanıt: '12 Bin Lira Gideri Var'
Uçak Eleştirilerine Bakan Mehmet Özhaseki'den Yanıt: '12 Bin Lira Gideri Var'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün haritalama uçağını özel işleri için kullandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddialara ilişkin açıklamalar gelirken, tepkiler de gecikmedi.
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mehmet Özhaseki’nin de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün haritalama uçağını özel işleri için kullandığı iddiasına tepki gösterdi.
Başarır, “Bir uçağın bir seyahatteki maliyeti yaklaşık 1 milyon lira. Bir Bakan, keyfi olarak 100 emekli maaşını bir günde tüketiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı uçakla gezdiğini itiraf ediyor ama yalan söylüyor" dedi.
“Bakanların uçak saltanatıyla ilgili sürekli açıklama yapıyoruz. Bu olayın üzerine gidiyoruz çünkü bir uçağın bir seyahatteki maliyeti yaklaşık 1 milyon lira. Ama bu ülkede emekli 10 bin lira maaş alıyor'' diyen Başarır, sözlerine şöyle devam etti:
''Bir bakan, keyfi olarak 100 emekli maaşını bir günde tüketiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı uçakla gezdiğini itiraf ediyor ama yalan söylüyor. Sayın Bakan 11 kişilik uçakla tasarruf olsun diye 60 kişi seyahat ettiğini söylüyorsun. Bu birinci yalan. İki, Kayseri’den Ankara’ya evine uçakla gidiyorsun. Depremzedeler için kullandığını söylüyorsun ama Muğla’ya gidiyorsun, Dalaman’a gidiyorsun. Bu uçağı tatil için mi kullandın, yoksa yerel seçimlerde seçim çalışmaları için mi kullandın? Açıklaması rezalet. Bu hafta Meclis’te basın toplantısında Bakanların uçak rezaletlerini anlatacağım.”
Gazeteci Şaban Sevinç ise Twitter (X) platformunda yaptığı paylaşımla Özhaseki'nin açıklamalarını aktardı. Sevinç, Özhaseki'ye konuyu sorduğunu böyle konularda Kayserili bakanın hassas olduğunu ifade etti. Sevinç'in paylaşımına göre, Özhaseki, iddiaya konu olan 8 kişilik küçük uçağın kamuya ait olduğu için bazı harcamaları yapmadığını ve bu yüzden de tarifeli uçuştan daha ekonomik olduğunu söyledi.
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Özhaseki, ''Bu uçağın 1 saatlik Kayseri uçuşunda 12 bin lira toplam gideri var.'' dedi. Paylaşımda Özhaseki'nin şu açıklamalarna yer verildi: ''Uçak 8 kişilik. Bu 8 kişi için tarifeli bir uçuştan bilet alsanız ortalama 15-16 bin TL maliyet ortaya çıkar. Yani bu uçakla gitmek hem daha az maliyetli hem de zamandan tasarruf ettiriyor. Bu jet ya da özel uçak değil. Herhangi bir kiralama işlemine tabi değildir. Yıllar önce satın alınmış. 2018’den beri yangın, sel, deprem ve uçuş lokasyonlarının uyuşmadığı zamanlarda ve illeri ziyaretlerde Bakanlık heyeti tarafından kullanıyor. Hem zamandan hem paradan tasarruf ediliyor.''
İşte o açıklamalar:
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