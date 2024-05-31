Uçak Eleştirilerine Bakan Mehmet Özhaseki'den Yanıt: '12 Bin Lira Gideri Var'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün haritalama uçağını özel işleri için kullandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddialara ilişkin açıklamalar gelirken, tepkiler de gecikmedi.