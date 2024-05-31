Gezi 11 Yaşında: İstiklal Caddesi’ne Çıkan Yollar Kapatıldı

Eylemde, 'Bugün ulaşımı durdurarak bizlerin buraya gelmesini engellemeye çalışıyorlar. 1 Mayıs'ta Taksim meydanına çıkmak isteyenlerin önünü kesiyorlar. Ne Taksim Meydanı'na çıkmak istemek, ne 1 Mayıs'ı kutlamak istemek, ne Gezi'yi anmak istemek, ne haklarımızın peşinde koşmak, bunu talep etmek suç değildir. Suç bunu engellemektir. Bundan tam 11 yıl önce olduğu gibi bugün de her yer Taksim, her yer direniş. Gezi'yi yargılayamazsınız' denildi. Eylem sonrası basın açıklaması okundu.