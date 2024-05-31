Gezi 11 Yaşında: İstiklal Caddesi’ne Çıkan Yollar Kapatıldı
Gezi 11 Yaşında: İstiklal Caddesi’ne Çıkan Yollar Kapatıldı
‘Gezi Parkı’ eylemlerinin 11. yılında Taksim’de toplanıldı. Ancak Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne çıkan yollar da kapatıldı.
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Taksim Dayanışması, Gezi Parkı Eylemleri’nin 11. yıl dönümü vesilesiyle Taksim’e çağrı yaptı. Çağrının ardından bugün, İstanbul Valiliği kararı ile, saat 15.00’ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne çıkan yollar da kapatıldı. Engellemelere rağmen anma etkinliği ve yürüyüş gerçekleştirildi. ‘Gezi bizim onurumuzdur’, ‘Gezi umuttur, yargılanamaz’, ‘Her yer Taksim her yer direniş’, ‘Gezide düşene, dövüşene bin selam’, ‘Gezi şehitleri ölümsüzdür’ sloganları atıldı. Gezi tutukluları için özgürlük istendi. Gezi Direnişi’nde hayatını kaybedenlerin ismi tek tek okundu.
Açıklamayı okuyan Taksim Dayanışması’ndan Akif Burak Atlar, "11 yıl önce bugün ülkemiz tarihinin en demokratik, en katılımcı, en barışçı, en feminist, en adaletli, en ekolojist, en genç, en renkli ve en mücadeleci halk hareketi, dünyadaki ve ülkemizdeki adaletsizliklere karşı Gezi parkında buluştu. Buluşmakla kalmadı, ülkemizin siyasal, toplumsal ve kültürel tarihinde silinemeyecek kadar derin ve gökkuşağı gibi renkli bir iz bıraktı. Meydanları dolduran milyonların direnişi tüm renkleriyle dirençliliği, kararlılığı, çok sesli bir ezgiyi, yeryüzü sofrasında sıcak bir paylaşımı, kardeşleşmeyi, umudu simgeledi" dedi.
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