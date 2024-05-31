Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Gezi 11 Yaşında: İstiklal Caddesi’ne Çıkan Yollar Kapatıldı

Gezi 11 Yaşında: İstiklal Caddesi’ne Çıkan Yollar Kapatıldı

Gezi Parkı taksim
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.05.2024 - 20:26

Gezi Parkı’ eylemlerinin 11. yılında Taksim’de toplanıldı. Ancak Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne çıkan yollar da kapatıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Taksim Dayanışması, Gezi Parkı Eylemleri’nin 11. yıl dönümü vesilesiyle Taksim’e çağrı yaptı. Çağrının ardından bugün, İstanbul Valiliği kararı ile, saat 15.00’ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.

Taksim Dayanışması, Gezi Parkı Eylemleri’nin 11. yıl dönümü vesilesiyle Taksim’e çağrı yaptı. Çağrının ardından bugün, İstanbul Valiliği kararı ile, saat 15.00’ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar Taksim ve Şişhane metro istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne çıkan yollar da kapatıldı. Engellemelere rağmen anma etkinliği ve yürüyüş gerçekleştirildi. ‘Gezi bizim onurumuzdur’, ‘Gezi umuttur, yargılanamaz’, ‘Her yer Taksim her yer direniş’, ‘Gezide düşene, dövüşene bin selam’, ‘Gezi şehitleri ölümsüzdür’ sloganları atıldı. Gezi tutukluları için özgürlük istendi. Gezi Direnişi’nde hayatını kaybedenlerin ismi tek tek okundu.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne çıkan yollar da kapatıldı. Engellemelere rağmen anma etkinliği ve yürüyüş gerçekleştirildi. ‘Gezi bizim onurumuzdur’, ‘Gezi umuttur, yargılanamaz’, ‘Her yer Taksim her yer direniş’, ‘Gezide düşene, dövüşene bin selam’, ‘Gezi şehitleri ölümsüzdür’ sloganları atıldı. Gezi tutukluları için özgürlük istendi. Gezi Direnişi’nde hayatını kaybedenlerin ismi tek tek okundu.

Eylemde, 'Bugün ulaşımı durdurarak bizlerin buraya gelmesini engellemeye çalışıyorlar. 1 Mayıs'ta Taksim meydanına çıkmak isteyenlerin önünü kesiyorlar.  Ne Taksim Meydanı'na çıkmak istemek, ne 1 Mayıs'ı kutlamak istemek, ne Gezi'yi anmak istemek, ne haklarımızın peşinde koşmak, bunu talep etmek suç değildir. Suç bunu engellemektir. Bundan tam 11 yıl önce olduğu gibi bugün de her yer Taksim, her yer direniş. Gezi'yi yargılayamazsınız' denildi. Eylem sonrası basın açıklaması okundu.

Açıklamayı okuyan Taksim Dayanışması’ndan Akif Burak Atlar, "11 yıl önce bugün ülkemiz tarihinin en demokratik, en katılımcı, en barışçı, en feminist, en adaletli, en ekolojist, en genç, en renkli ve en mücadeleci halk hareketi, dünyadaki ve ülkemizdeki adaletsizliklere karşı Gezi parkında buluştu. Buluşmakla kalmadı, ülkemizin siyasal, toplumsal ve kültürel tarihinde silinemeyecek kadar derin ve gökkuşağı gibi renkli bir iz bıraktı. Meydanları dolduran milyonların direnişi tüm renkleriyle dirençliliği, kararlılığı, çok sesli bir ezgiyi, yeryüzü sofrasında sıcak bir paylaşımı, kardeşleşmeyi, umudu simgeledi" dedi.

Açıklamayı okuyan Taksim Dayanışması’ndan Akif Burak Atlar, "11 yıl önce bugün ülkemiz tarihinin en demokratik, en katılımcı, en barışçı, en feminist, en adaletli, en ekolojist, en genç, en renkli ve en mücadeleci halk hareketi, dünyadaki ve ülkemizdeki adaletsizliklere karşı Gezi parkında buluştu. Buluşmakla kalmadı, ülkemizin siyasal, toplumsal ve kültürel tarihinde silinemeyecek kadar derin ve gökkuşağı gibi renkli bir iz bıraktı. Meydanları dolduran milyonların direnişi tüm renkleriyle dirençliliği, kararlılığı, çok sesli bir ezgiyi, yeryüzü sofrasında sıcak bir paylaşımı, kardeşleşmeyi, umudu simgeledi" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın