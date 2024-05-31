Resmi Açıklama Geldi: Fenerbahçe'de İsmail Kartal Dönemi Bitti
Resmi Açıklama Geldi: Fenerbahçe'de İsmail Kartal Dönemi Bitti
Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal'ın kulüpten ayrıldığını açıkladı.
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 99 puanla Galatasaray'ın arkasında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi resmen sona erdi.
Sarı-lacivertli camia, 8-9 Haziran'daki başkanlık seçimine kilitlenmişken iki adayın da Jose Mourinho ile anlaşması sonrasında İsmail Kartal ile yolların ayrıldığı açıklandı.
"Her şey için teşekkür ederiz İsmail Kartal. Renklerine, tarihine ait olduğun; formasını gururla taşıyıp onurla temsil ettiğin Fenerbahçen ile ortaya koyduğun eşsiz mücadele, hem senin hem de sana inanan milyonlarca sarı-lacivert sevdalısının hayallerinin gerçeğe dönüşme inancıydı. Ne sen vazgeçtin bu kulübe inanmaktan ne milyonlarca Fenerbahçeli vazgeçti senin yanında durmaktan. Duruşuna, değerlerine, aidiyetine, saygına ve Fenerbahçeliliğine teşekkür ederiz. Emeklerine minnettarız. Güzel izler bıraktın ve her zaman güzel hatırlanacaksın. Yolun açık olsun. Bu camia hakkımızı yiyenleri unutmayacak, onlarla mücadelemiz bitmeyecek! İlk gün söylediğin o sözü bir kez daha sonsuz inançla haykırıyoruz: Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin."
Fenerbahçe geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde çıktığı 58 maçta 44 galibiyet alıp 7'şer kez de sahadan berabere ve yenilgiyle ayrıldı. Fenerbahçe Kulübü, İsmail Kartal'a özel video da yayınladı.
İşte o paylaşım:
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