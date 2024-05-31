Resmi Açıklama Geldi: Fenerbahçe'de İsmail Kartal Dönemi Bitti

- Bir sezonda en yüksek puan (99)

- Bir sezonda en yüksek puan ortalaması (2.60)

- Bir sezonda tüm kupalarda en yüksek galibiyet (45)

- Bir sezonda tüm kulvarlarda en yüksek gol sayısı (147)

- Bir sezonda tüm kulvarlarda en uzun galibiyet serisi (19)