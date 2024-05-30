Metro İstasyonu Yakınında Çıplak Kadın Cesedi Bulundu: Cesedin Kimliği Belli Oldu

'Asayişten çağırdılar, orada bir ceset gösterdiler. Ceset tabii tanınmaz bir haldeydi. DNA tespiti yapılınca bu cenazenin, annesi olduğunu yüzde 99.99 oranla tespit ettiler. Polisler, rahmetlinin cesedinin Kocatepe Metro durağının yakınında bir yeşillik alanda bulunduğunu söyledi. Şu an işlemleri yapıyoruz. Kısmet olursa cenazemizi alacağız. Defin işlemlerine başlayacağız inşallah. Tek başına gelmişti, 1 hafta sonra geri dönecekti. 6 çocuğu vardı. Burada bir kişiyle tanışmış, tahmin ediyorum o da Mısırlı ama o konu hakkında bir bilgimiz yok. Bu cinayetin açığa kavuşması ve caninin bulunması konusunda oğlu talepte bulundu, dilekçe verdi. Şu an beklemedeyiz.'