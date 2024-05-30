Metro İstasyonu Yakınında Çıplak Kadın Cesedi Bulundu: Cesedin Kimliği Belli Oldu
Metro İstasyonu Yakınında Çıplak Kadın Cesedi Bulundu: Cesedin Kimliği Belli Oldu
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde 17 Mayıs tarihinde ağaçlık alanda kadın cesedi bulundu. Cesedin, gezmek için Türkiye'ye gelen Mısırlı doktor Noha Mahmoud'a ait olduğu ortaya çıktı.
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64 yaşındaki kadın doktorun, yalnız yaşadığı Mısır'ın İskenderiye şehrinden yaklaşık 1 ay önce turist olarak Türkiye'ye geldiği öğrenildi.
Ziyaretten 3 hafta sonra annesinden haber alamayan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde yaşayan oğlu Yehia Hassan, 24 Mayıs'ta Türkiye'ye gelerek kayıp ihbarında bulundu. Bayrampaşa'da 17 Mayıs Cuma günü bulunan kadın cesedinden alınan DNA örneğiyle, Yehia Hassan'dan alınan DNA örneği eşleşti. Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan DNA sonucunun ardından Noha'nın cenazesi, otopsi işlemlerinden sonra oğlu Yehia Hassan'a teslim edildi.
Mısırlı doktor Noha Mahmoud'un cenazesi Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi. Olayın bir an önce aydınlatılmasını isteyen Mısırlı ailenin Türkiye'deki yakını Abdurrahman Kafas, "Kendisi bir tıp doktoru, anestezi uzmanıydı. Yaklaşık 1 ay önce Türkiye'ye turist olarak gelmişti. Oğlu kendisiyle irtibat halindeydi. Türkiye'ye gelişinden 3 hafta sonra irtibat kesildi. Telefonuna cevap vermez oldu. Whatsapp'a mesaj düşmez oldu. Telefonu kapandı. Bu şüphe üzerine oğlu Türkiye'ye geldi. Onu burada araştırırken karakola gitti ifade verdi; şikayette bulundu" dedi.
Polis merkezine yapılan başvurudan 1 gün sonra oğlunun emniyetten arandığını söyleyen Kafas sözlerine şöyle devam etti:
Olaya ilişkin detaylar:
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