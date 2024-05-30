Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Uçak Motoruna Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti: Soruşturma Başlatıldı

Uçak Motoruna Kapılan Kişi Hayatını Kaybetti: Soruşturma Başlatıldı

Kaza Hollanda Uçak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.05.2024 - 08:42

Hollanda’da Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda kraliyet hava yolu şirketi KLM’ye ait bir uçağın çalışan motoruna kapılan kişi yaşamını yitirdi. Söz konusu kişinin uçağın motorunun içerisine atladığı iddia edildi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ulusal basındaki haberlere göre, Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda KLM’ye ait bir uçak, Danimarka’nın Billund şehrine hareket etmek üzere kalkışa hazırlanırken feci bir olay yaşandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Amsterdam Schiphol Havalimanı’nda KLM’ye ait bir uçak, Danimarka’nın Billund şehrine hareket etmek üzere kalkışa hazırlanırken feci bir olay yaşandı.

"KLM Cityhopper" uçağının çalıştığı esnada motorun içine çektiği bir kişi yaşamını yitirdi. Bu kişinin yolcu olup olmadığı, uçak motorunun çalıştığı sırada orada ne aradığına yönelik bilgiler netlik kazanmadı.Uçak personeli ve yolcular, uçağın geri geri gittiği sırada olayın yaşandığını kaydetti.

"KLM Cityhopper" uçağının çalıştığı esnada motorun içine çektiği bir kişi yaşamını yitirdi. Bu kişinin yolcu olup olmadığı, uçak motorunun çalıştığı sırada orada ne aradığına yönelik bilgiler netlik kazanmadı.Uçak personeli ve yolcular, uçağın geri geri gittiği sırada olayın yaşandığını kaydetti.

Öte yandan, Hollanda'da yayın yapan De Telegraaf gazetesi, sorgulanan bir uçak personelinin, söz konusu kişinin uçağın motorunun içerisine atladığını iddia etti. Hollanda polisi, uçaktan yolcuların indirildiğini ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Öte yandan, Hollanda'da yayın yapan De Telegraaf gazetesi, sorgulanan bir uçak personelinin, söz konusu kişinin uçağın motorunun içerisine atladığını iddia etti. Hollanda polisi, uçaktan yolcuların indirildiğini ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın