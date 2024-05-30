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Çin'den 'Filistin' Kararı: Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 Milyon Dolar Bağışlayacaklar

Çin'den 'Filistin' Kararı: Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 Milyon Dolar Bağışlayacaklar

Çin Filistin
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.05.2024 - 07:55

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 'tam bağımsız Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz' diyerek Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 milyon dolar bağışlayacaklarını duyurdu. 

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Çin Lideri Şi Cinping, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansında konuştu.

Çin Lideri Şi Cinping, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansında konuştu.

Gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Şi Cinping, "Gazze'ye yönelik saldırılar süresiz olarak devam edemez" diyerek iki devletli çözüm vurgusu yaptı.

Gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Şi Cinping, "Gazze'ye yönelik saldırılar süresiz olarak devam edemez" diyerek iki devletli çözüm vurgusu yaptı.

Çin Devlet Başkanı, ülkesinin, Gazze'ye yönelik acil insani yardım kapsamında Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na 3 milyon dolar bağışta bulunacağını duyurdu.

Çin Devlet Başkanı, ülkesinin, Gazze'ye yönelik acil insani yardım kapsamında Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na 3 milyon dolar bağışta bulunacağını duyurdu.

Çin'in, tam egemenlik sahibi bağımsız bir Filistin devleti kurulmasını ve Filistinlilerin Birleşmiş Milletler'e tam üye devlet olma taleplerini desteklediğini de ifade etti.

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