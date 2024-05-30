Çin'den 'Filistin' Kararı: Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 Milyon Dolar Bağışlayacaklar
Çin'den 'Filistin' Kararı: Mültecilere Yardım Ajansı'na 3 Milyon Dolar Bağışlayacaklar
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Çin Lideri Şi Cinping, Çin-Arap Ülkeleri İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansında konuştu.
Gündeminde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Şi Cinping, "Gazze'ye yönelik saldırılar süresiz olarak devam edemez" diyerek iki devletli çözüm vurgusu yaptı.
Çin Devlet Başkanı, ülkesinin, Gazze'ye yönelik acil insani yardım kapsamında Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na 3 milyon dolar bağışta bulunacağını duyurdu.
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